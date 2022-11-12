Будут ли отключать свет в Одессе 12 ноября

Энергетики сообщают, что в субботу, 12 ноября отключений света в Одесской области не планируется.

В ДТЭК «Одесские энергосети» сообщают, что 12 ноября стабилизационные отключения света не планируются.

Однако ситуация в энергосистеме остается сложной, поэтому экстренные отключения возможны, если у НЭК Укрэнерго будет необходимо сбалансировать энергосистему.

Напомним, график потенциальных отключений света в Одессе и Одесской области можно узнать по этой ссылке.

Национальный оператор также напоминает, что экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, а значит применять меньшие объемы ограничений потребителей. Потребителей просят не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.