Будут ли магнитные бури в первый день 2024 года?

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, начало первого месяца нового года будет более или менее спокойным: повышенная геомагнитная активность возможна не ранее 7-8 января.

Стоит ли бояться магнитных бурь

К магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные женщины и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

В то же время эксперты советуют излишне мнительным людям не придумывать себе ложные симптомы и болезни, приписываемые геомагнитным колебаниям.

Конечно, реакция на магнитные бури у каждого своя. Кроме того, вопрос влияния геомагнитных колебаний земли на самочувствие человека до сих пор досконально не изучен учеными. Однако необходимо отметить, что состояние нашего здоровья в текущий момент напрямую влияет на то, каким образом мы отреагируем на солнечную активность.

Так, в случае если вы подвержены какому-либо заболеванию, у вас ослаблен иммунитет, вы находитесь в стрессовой ситуации, перенапряжены и эмоционально измотаны, ваш организм может дать сбой и отреагировать на магнитные бури серьезным ухудшением состояния.

Если же вы, напротив, бодры, веселы, здоровы и жизнерадостны, то, по всей вероятности, вы даже не заметите прошедших магнитных бурь и проведете этот день ничуть не хуже, чем любой другой.

Как пережить магнитные бури: рекомендации медиков

Для наиболее чувствительных людей, врачи разработали систему рекомендаций, выполняя которые вы сможете пережить магнитные бури без каких-либо проблем со здоровьем.

В дни, предшествующие магнитным колебаниям и в сами дни магнитных бурь воздержитесь от алкоголя и обильной еды , в частности от излишне жирных, острых соленых блюд. Желательно сделать акцент на здоровой пище.

, в частности от излишне жирных, острых соленых блюд. Желательно сделать акцент на здоровой пище. Больше пейте чистой воды . Не пренебрегайте чаями, компотами, травяными смесями, цикорием. Старайтесь употреблять те напитки, которые не оказывают сильное влияние на вашу сердечно-сосудистую систему. Постарайтесь воздержаться от кофе, крепких и бодрящих чаев.

. Не пренебрегайте чаями, компотами, травяными смесями, цикорием. Старайтесь употреблять те напитки, которые не оказывают сильное влияние на вашу сердечно-сосудистую систему. Постарайтесь воздержаться от кофе, крепких и бодрящих чаев. В период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь вам легче пережить магнитные колебания.

либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь вам легче пережить магнитные колебания. Постарайтесь провести больше времени на свежем воздухе и меньше взаперти . Любые тяжелые физические нагрузки рекомендуется отложить на другой период. А вот прогулки на свежем воздухе, напротив, пойдут на пользу.

. Любые тяжелые физические нагрузки рекомендуется отложить на другой период. А вот прогулки на свежем воздухе, напротив, пойдут на пользу. Старайтесь избегать ссор и конфликтов . Кроме того, рекомендуется не браться за работу, которая требует сосредоточения или монотонности действий.

. Кроме того, рекомендуется не браться за работу, которая требует сосредоточения или монотонности действий. Если у вас имеются какие-либо хронические заболевания, заранее позаботьтесь, чтобы необходимые лекарства все время были у вас под рукой.