Будут ли магнитные бури в первый день 2024 года?

Специалисты по космической погоде прогнозируют: сегодня, в понедельник, 1 января 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается, но возможны отдельные возмущенные периоды.
По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, начало первого месяца нового года будет более или менее спокойным: повышенная геомагнитная активность возможна не ранее 7-8 января.
Стоит ли бояться магнитных бурь
К магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные женщины и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.
В то же время эксперты советуют излишне мнительным людям не придумывать себе ложные симптомы и болезни, приписываемые геомагнитным колебаниям.
Конечно, реакция на магнитные бури у каждого своя. Кроме того, вопрос влияния геомагнитных колебаний земли на самочувствие человека до сих пор досконально не изучен учеными. Однако необходимо отметить, что состояние нашего здоровья в текущий момент напрямую влияет на то, каким образом мы отреагируем на солнечную активность.
Так, в случае если вы подвержены какому-либо заболеванию, у вас ослаблен иммунитет, вы находитесь в стрессовой ситуации, перенапряжены и эмоционально измотаны, ваш организм может дать сбой и отреагировать на магнитные бури серьезным ухудшением состояния.
Если же вы, напротив, бодры, веселы, здоровы и жизнерадостны, то, по всей вероятности, вы даже не заметите прошедших магнитных бурь и проведете этот день ничуть не хуже, чем любой другой.
Как пережить магнитные бури: рекомендации медиков
Для наиболее чувствительных людей, врачи разработали систему рекомендаций, выполняя которые вы сможете пережить магнитные бури без каких-либо проблем со здоровьем.
- В дни, предшествующие магнитным колебаниям и в сами дни магнитных бурь воздержитесь от алкоголя и обильной еды, в частности от излишне жирных, острых соленых блюд. Желательно сделать акцент на здоровой пище.
- Больше пейте чистой воды. Не пренебрегайте чаями, компотами, травяными смесями, цикорием. Старайтесь употреблять те напитки, которые не оказывают сильное влияние на вашу сердечно-сосудистую систему. Постарайтесь воздержаться от кофе, крепких и бодрящих чаев.
- В период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь вам легче пережить магнитные колебания.
- Постарайтесь провести больше времени на свежем воздухе и меньше взаперти. Любые тяжелые физические нагрузки рекомендуется отложить на другой период. А вот прогулки на свежем воздухе, напротив, пойдут на пользу.
- Старайтесь избегать ссор и конфликтов. Кроме того, рекомендуется не браться за работу, которая требует сосредоточения или монотонности действий.
- Если у вас имеются какие-либо хронические заболевания, заранее позаботьтесь, чтобы необходимые лекарства все время были у вас под рукой.