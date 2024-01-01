Чи будуть магнітні бурі першого дня 2024 року?

За інформацією Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, початок першого місяця нового року буде більш менш спокійним: підвищена геомагнітна активність можлива не раніше 7-8 січня.

Чи варто боятися магнітних бур

До магнітних бур особливо чутливі люди похилого віку, вагітні жінки і ті, хто має хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами. У такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

У той же час експерти радять надмірно недовірливим людям не вигадувати собі хибні симптоми та хвороби, що приписуються геомагнітним коливанням.

Звичайно, реакція на магнітні бурі у кожного своя. Крім того, питання впливу геомагнітних коливань землі на самопочуття людини досі досконало не вивчено вченими. Однак необхідно відзначити, що стан нашого здоров’я зараз безпосередньо впливає на те, яким чином ми відреагуємо на сонячну активність.

Так, якщо ви схильні до будь-якого захворювання, у вас ослаблений імунітет, ви перебуваєте в стресовій ситуації, перенапружені і емоційно виснажені, ваш організм може дати збій і відреагувати на магнітні бурі серйозним погіршенням стану.

Якщо ж ви, навпаки, бадьорі, веселі, здорові і життєрадісні, то, ймовірно, ви навіть не помітите магнітних бур, що пройшли, і проведете цей день анітрохи не гірше, ніж будь-який інший.

Як пережити магнітні бурі: рекомендації медиків

Для найбільш чутливих людей лікарі розробили систему рекомендацій, виконуючи які ви зможете пережити магнітні бурі без будь-яких проблем зі здоров’ям.

У дні, що передують магнітним коливанням і в самі дні магнітних бур утримайтеся від алкоголю та рясної їжі , зокрема від надмірно жирних, гострих солоних страв. Бажано зробити акцент на здоровій їжі.

, зокрема від надмірно жирних, гострих солоних страв. Бажано зробити акцент на здоровій їжі. Більше пийте чистої води . Не нехтуйте чаями, компотами, трав’яними сумішами, цикорієм. Намагайтеся вживати ті напої, які не впливають на вашу серцево-судинну систему. Постарайтеся утриматися від кави, міцного і бадьорого чаю.

. Не нехтуйте чаями, компотами, трав’яними сумішами, цикорієм. Намагайтеся вживати ті напої, які не впливають на вашу серцево-судинну систему. Постарайтеся утриматися від кави, міцного і бадьорого чаю. У період магнітних бур можна пропити заспокійливі трав’яні настоянки або додати їх до чаю. Пустирник, валеріана, шавлія та деякі інші трави можуть допомогти вам легше пережити магнітні коливання.

або додати їх до чаю. Пустирник, валеріана, шавлія та деякі інші трави можуть допомогти вам легше пережити магнітні коливання. Намагайтеся провести більше часу на свіжому повітрі і менше під замком . Будь-які тяжкі фізичні навантаження рекомендується відкласти на інший період. А ось прогулянки на свіжому повітрі, навпаки, підуть на користь.

. Будь-які тяжкі фізичні навантаження рекомендується відкласти на інший період. А ось прогулянки на свіжому повітрі, навпаки, підуть на користь. Намагайтеся уникати сварок та конфліктів . Крім того, рекомендується не братися за роботу, яка потребує зосередження чи монотонності дій.

. Крім того, рекомендується не братися за роботу, яка потребує зосередження чи монотонності дій. Якщо у вас є якісь хронічні захворювання, заздалегідь подбайте, щоб необхідні ліки весь час були у вас під рукою.