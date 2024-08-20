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Будут ли магнитные бури сегодня, 20 августа

Будут ли магнитные бури сегодня, 20 августа

Во вторник, 20 августа, ожидается незначительная солнечная активность. Небольшие магнитные волнения не окажут негативного влияния на организм человека.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По предварительным прогнозам, уже с 21 августа возможен период повышенной геомагнитной активности, и поэтому метеозависимым людям, а также обладателям хронических заболеваний следует быть более внимательными к своему здоровью и держать под рукой нужные лекарства.

Конец месяца отметится сильной магнитной бурей с 25 по 28 августа. Активность Солнца 25 и 26 числа будет очень высокой и лишь затем начнет снижаться.

При этом стоит обратить внимание, что такой прогноз не является точным и может меняться со временем, поскольку активность Солнца трудно предугадать.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также на наше здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на самочувствии.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

В период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь вам легче пережить магнитные колебания.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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