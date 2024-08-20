Чи будуть магнітні бурі сьогодні, 20 серпня

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

За попередніми прогнозами, вже з 21 серпня можливий період підвищеної геомагнітної активності, і тому метеозалежним людям, а також власникам хронічних захворювань слід бути більш уважними до свого здоров’я і тримати під рукою потрібні ліки.

Кінець місяця відзначиться сильною магнітною бурею з 25 по 28 серпня. Активність Сонця 25 і 26 числа буде дуже високою і лише потім почне знижуватися.

При цьому варто звернути увагу, що такий прогноз не є точним і може змінюватися з часом, оскільки активність Сонця важко передбачити.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також на наше здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може позначитися на самопочутті.

Щоб благополучно пережити магнітні бурі, лікарі радять нормально висипатися, добре харчуватися, не перевантажувати організм фізичними та емоційними навантаженнями, дихати свіжим повітрям, пити більше рідини і повноцінно відпочивати.

У період магнітних бур можна пропити заспокійливі трав’яні настоянки або додати їх у чай. Пустирник, валеріана, шавлія і деякі інші трави можуть допомогти вам легше пережити магнітні коливання.