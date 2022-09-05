Будут ли магнитные бури 5 сентября 2022 года

Вчерашний день выдался непростым в плане космической погоды. Пусти и средняя, но Землю накрыла магнитная буря. Сегодня, геомагнитное поле уже успокаивается, но и магнитная буря остается, хотя в течении суток ее интенсивность будет падать.

Так, по данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня магнитное поле Земли будет неспокойным: ожидается отдельные возмущенные периоды.

магнитная буря может оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особенное внимание своему здоровью.

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем.

Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком.

Регулярно проветривайте комнату.

Постарайтесь избегать стресса и меньше нервничать.

Спите не меньше 7 часов в сутки и ложитесь спать в одно и то же время

Магнитные бури — это волнение магнитного поля Земли, которое происходит из-за сильных потоков солнечного ветра и ударной волны, которые он влечет за собой. Бури обычно могут длиться от нескольких часов до нескольких суток, а их «жертвами» чаще всего становятся пожилые люди, беременные женщины, дети и метеозависимые люди. Для большинства они проходят незаметно, однако они могут вызывать головные боли, боли в суставах, проблемы с артериальным давлением, усталость и эмоциональную нестабильность.