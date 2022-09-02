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Будут ли магнитные бури 2 сентября?

Будут ли магнитные бури 2 сентября?

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли разной интенсивности, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. При этом геомагнитные колебания могут негативно влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей.
Каким же обещает быть сегодняшний день?

По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, в пятницу, 2 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

А вот специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины предупреждают: несмотря не то, что сильной магнитной бури сегодня не будет, все же возможны отдельные возмущенные периоды.

Как сообщалось ранее, первые дни осени встретят нас довольно сильной и затяжной магнитной бурей. Она продлится с 3 по 5 сентября с пиком 3-4 сентября.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя.

Людям, имеющим хронические заболевания, следует приобрести препараты, которые помогут поддержать нормальное состояние организма.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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