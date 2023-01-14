Будут ли магнитные бури 14 января

Согласно статистике, 50-75% всего населения нашей планеты ощущают на себе воздействие геомагнитных бурь. Оно проявляется частыми мигренями, приступами головной боли, бессонницей, колебаниями артериального давления, а также ускоренным сердцебиением. Причем многие люди реагируют также на сами вспышки на Солнце, которые провоцируют магнитные бури. Но стоит ли переживать сегодня, в субботу, 14 января 2023 года?

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка будет спокойная – существенных магнитных бурь не ожидается.

По прогнозам, в январе 2023 года магнитные бури будут средней и слабой мощности. Геомагнитная активность не будет значительной, а значит не должна вызвать ухудшение самочувствия. Однако на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то могут вызвать лишь подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней.

Но наиболее подвержены влиянию магнитных бурь такие категории людей:

больные сердечно-сосудистыми заболеваниями;

люди пожилого возраста, а также дети;

наличие тяжелых форм хронических заболеваний – серьезный повод для беспокойства;

пациенты, недавно перенесшие оперативное вмешательство;

люди со слабой иммунной системой.

Чтобы свести последствия магнитной бури к минимуму, необходимо:

правильно питаться . Замените жирные, жареные и копченые блюда салатами из свежих овощей и фруктами. Включите в свой рацион орехи, рыбу, морепродукты, каши из цельного зерна или зерна грубого помола;

. Замените жирные, жареные и копченые блюда салатами из свежих овощей и фруктами. Включите в свой рацион орехи, рыбу, морепродукты, каши из цельного зерна или зерна грубого помола; пить больше воды , свести к минимуму употребление соли . Откажитесь от сладких газированных напитков, а вместо сахара добавляйте в чай мед;

, . Откажитесь от сладких газированных напитков, а вместо сахара добавляйте в чай мед; избегать переутомления ;

; соблюдать режим сна . Спите около 8 часов в сутки.

. Спите около 8 часов в сутки. чаще гулять на свежем воздухе и проветривать помещение.