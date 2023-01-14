Будут ли магнитные бури 14 января

Согласно статистике, 50-75% всего населения нашей планеты ощущают на себе воздействие геомагнитных бурь. Оно проявляется частыми мигренями, приступами головной боли, бессонницей, колебаниями артериального давления, а также ускоренным сердцебиением. Причем многие люди реагируют также на сами вспышки на Солнце, которые провоцируют магнитные бури.
Но стоит ли переживать сегодня, в субботу, 14 января 2023 года?
По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка будет спокойная – существенных магнитных бурь не ожидается.
По прогнозам, в январе 2023 года магнитные бури будут средней и слабой мощности. Геомагнитная активность не будет значительной, а значит не должна вызвать ухудшение самочувствия. Однако на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то могут вызвать лишь подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней.
Но наиболее подвержены влиянию магнитных бурь такие категории людей:
- больные сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- люди пожилого возраста, а также дети;
- наличие тяжелых форм хронических заболеваний – серьезный повод для беспокойства;
- пациенты, недавно перенесшие оперативное вмешательство;
- люди со слабой иммунной системой.
Чтобы свести последствия магнитной бури к минимуму, необходимо:
- правильно питаться. Замените жирные, жареные и копченые блюда салатами из свежих овощей и фруктами. Включите в свой рацион орехи, рыбу, морепродукты, каши из цельного зерна или зерна грубого помола;
- пить больше воды, свести к минимуму употребление соли. Откажитесь от сладких газированных напитков, а вместо сахара добавляйте в чай мед;
- избегать переутомления;
- соблюдать режим сна. Спите около 8 часов в сутки.
- чаще гулять на свежем воздухе и проветривать помещение.