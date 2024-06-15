Чи діятимуть в Одесі графіки відключень світла у неділю 16 червня

Похоже, что компания «Укрэнерго» решила все же порадовать нас приятными «электрическими» новостями: завтра, в воскресенье, 16 июня 2024 года, стабилизационных отключений света в Украине и, в частности, в Одессе и Одессой области, не будет.
Відповідне повідомлення опубліковано на сторінках НЕК «Укренерго» у соцмережах.
«Завтра, 16 червня, на всій території України застосування заходів обмеження не прогнозується», – сказано в повідомленні.
Причина – зниження споживання електроенергії у вихідний день.
У компанії ДТЕК «Одеські електромережі» додали: якщо найближчим часом відбудуться будь-які зміни, про них буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, сьогодні, в суботу, 15 червня 10 червня графіки погодинних відключень в Одесі діють з 08:00 до 23:00.