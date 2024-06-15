Как будут действовать графики отключений света в субботу 15 июня

Как будут действовать графики отключений света в субботу 15 июня

В субботу, 15 июня графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

Причина возврата к таким радикальным временным отрезкам — высокая облачность из-за чего работа солнечных электростанций не вырабатывает достаточное количество энергии.

Вторая причина — выход в ремонт энергоблока АЭС.

Дополнительно с 16:00 до 20:00 будут действовать более жесткие ограничения для большего количества потребителей.

Впрочем, энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua