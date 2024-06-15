Как будут действовать графики отключений света в субботу 15 июня

В субботу, 15 июня графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».
Причина возврата к таким радикальным временным отрезкам — высокая облачность из-за чего работа солнечных электростанций не вырабатывает достаточное количество энергии.
Вторая причина — выход в ремонт энергоблока АЭС.
Дополнительно с 16:00 до 20:00 будут действовать более жесткие ограничения для большего количества потребителей.
Впрочем, энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.