Будьте осторожны: на улице Артиллерийской в Одессе провалилось дорожное полотно (видео)

Большой провал в дороге появился чуть-ли не под колесами автомобилей. Это создало неудобства для движения транспорта.
Соответствующее видео опубликовало на своем YouTube канале Коммунальное учреждение «Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики города Одессы «Центр 077».
Перед обвалом, на участке дороги улицы Артиллерийской проехало две грузовые машины, последняя, едва не провалилась. На видео заметно, что грузовик рывками выбирается из обвала.
Яму в дороге вовремя успели заметить автомобилисты позади грузового транспорта и объехали обвал. Однако, при вынужденном маневре, водители частично выезжают на встречную полосу. Это дает повод для возникновения аварийной ситуации.
Будьте бдительны при движении на этой дороге.
Фото: golos.ua
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