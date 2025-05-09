Прогноз погоды в Одессе на 10 мая
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, во второй половине дня юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8°C, днем 14-16°C.
Температура морской воды 13-14°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 10 мая
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, во второй половине дня юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8°C, днем 13-18°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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