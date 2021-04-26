Будет ли работать на Пасху одесский «7 километр»?

Одесский промрынок «7 километр» не будет работать на Пасху. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте рынка.

«В пасхальное воскресенье, 2 мая, на рынке – выходной день. С 16:00 1 мая до 05:00 3 мая доступ на «7 километр» будет ограничен с целью обеспечения надлежащей охраны имущества и территории», – говорится в сообщении.

В указанное время въезд на территорию рынка будет разрешен только спецтранспорту и службам оперативного реагирования через ворота №1 и №13.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как выглядит рынок «Привоз» накануне Пасхи.

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