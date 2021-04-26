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Будет ли работать на Пасху одесский «7 километр»?

Будет ли работать на Пасху одесский «7 километр»?

Одесский промрынок «7 километр» не будет работать на Пасху.
Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте рынка.

«В пасхальное воскресенье, 2 мая, на рынке – выходной день. С 16:00 1 мая до 05:00 3 мая доступ на «7 километр» будет ограничен с целью обеспечения надлежащей охраны имущества и территории», – говорится в сообщении.

В указанное время въезд на территорию рынка будет разрешен только спецтранспорту и службам оперативного реагирования через ворота №1 и №13.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как выглядит рынок «Привоз» накануне Пасхи.

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