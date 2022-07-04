Будет ли магнитная буря в понедельник, 4 июля?

Как ожидается, первая неделя июля 2022 года будет достаточно спокойной в геомагнитном плане, а вот затем нужно подготовить организм к неблагоприятной обстановке: солнечная активность может повыситься.

Каков прогноз специалистов на понедельник, 4 июля 2022 года?

Как сообщает старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня 4 июля, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Но считать это мощной магнитной бурей еще нельзя. Напомним, первую магнитную бурю в этом месяце следует ждать 8-11 июля.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.

Кроме того, желательно снизить физические и психологические нагрузки