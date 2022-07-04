Новости Одессы и Одесской области

Будет ли магнитная буря в понедельник, 4 июля?

Будет ли магнитная буря в понедельник, 4 июля?

Как ожидается, первая неделя июля 2022 года будет достаточно спокойной в геомагнитном плане, а вот затем нужно подготовить организм к неблагоприятной обстановке: солнечная активность может повыситься.

Каков прогноз специалистов на понедельник, 4 июля 2022 года?

Как сообщает старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня 4 июля, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Но считать это мощной магнитной бурей еще нельзя. Напомним, первую магнитную бурю в этом месяце следует ждать 8-11 июля.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.

Кроме того, желательно снизить физические и психологические нагрузки

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
  • Ждать ли магнитную бурю в воскресенье, 3 июля?
    Ждать ли магнитную бурю в воскресенье, 3 июля?

    Как ожидается, первая неделя июля 2022 года будет достаточно спокойной в геомагнитном плане, а вот затем нужно подготовить организм к неблагоприятной обстановке: солнечная активность может повыситься.
    Каков прогноз специалистов на воскресенье, 3 июля 2022 года?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Будет ли магнитная буря в субботу, 2 июля?
    Будет ли магнитная буря в субботу, 2 июля?

    Специалисты по геомагнитной обстановке утверждают, что в первые дни июля 2022 года серьезных магнитных бурь можно не опасаться. Но некоторые все же прогнозируют небольшой космический шторм.
    Каков же прогноз на субботу, 2 июля?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури в июле: ждать ли «шторма» 1-го числа?
    Магнитные бури в июле: ждать ли «шторма» 1-го числа?

    Война принесла украинцам непростые испытания. Но при этом сейчас как никогда важно следить за своим здоровьем и сохранять хорошее самочувствие. А зная прогноз магнитных бурь, можно заблаговременно подготовить свой организм к космическому «шторму» и пережить его благополучно.
    «Одесская жизнь» продолжает знакомить своих читателей с прогнозами специалистов о предстоящих магнитных бурях.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури: каким будет последний день июня-2022
    Магнитные бури: каким будет последний день июня-2022

    Сегодня, в четверг, 30 июня 2022 года, специалисты прогнозируют повышенную геомагнитную активность. Возможны периоды штормовой космической погоды.
    Об этом сообщает Старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури: чего ожидать 29 июня
    Магнитные бури: чего ожидать 29 июня

    Сегодня, в среду, 29 июня 2022 года, ожидаются периоды штормовой космической погоды. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить