Новости Одессы и Одесской области

Будет ли магнитная буря в четверг, 16 марта

Будет ли магнитная буря в четверг, 16 марта

По информации ученых, сегодня, в четверг, 16 марта, а также 17 и 19 марта жители нашей планеты могут ощутить небольшие геоудары. В такие дни метеозависимым людям нужно бережно относиться к своему здоровью и самочувствию.

В то же время специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины уверяют: полноценной магнитной бурей сегодняшние волнения назвать нельзя. Так что людям, не зависимым от погодных капризов, волноваться не о чем: на их здоровье это никак не скажется.

Магнитные бури: кому стоит их опасаться?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце. Эти колебания оказывают негативное влияние на работу систем связи и здоровья человека и других живых организмов. Даже незначительное повышение активности может сказаться на здоровье.

Эксперты отмечают, что магнитные бури особенно опасны для людей, перенесших инфаркты миокарда, инсульты, страдающих ишемической болезнью сердца, гипертонией.

Часто под воздействие магнитных бурь попадают люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы или опорно-двигательного аппарата.

А самыми устойчивыми к негативным последствиям геомагнитных бурь являются молодые люди, здоровые не только физически, но и психически.

Чего нельзя делать в дни магнитных бурь

В дни повышенной геомагнитной активности не рекомендуется:

  • переутомляться;
  • пить алкоголь, курить и есть вредную пищу;
  • провоцировать конфликты и стресс;
  • заниматься тяжелой физической работой.

Что можно делать во время магнитных бурь

В то же время после вспышек на солнце в период колебаний магнитного поля земли рекомендовано:

  • хорошо отдохнуть;
  • придерживаться здорового питания;
  • пить больше воды;
  • есть легкую пищу;
  • проводить не менее одного часа в день на свежем воздухе;
  • сохранять душевное спокойствие.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить