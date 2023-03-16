Будет ли магнитная буря в четверг, 16 марта

По информации ученых, сегодня, в четверг, 16 марта, а также 17 и 19 марта жители нашей планеты могут ощутить небольшие геоудары. В такие дни метеозависимым людям нужно бережно относиться к своему здоровью и самочувствию.

В то же время специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины уверяют: полноценной магнитной бурей сегодняшние волнения назвать нельзя. Так что людям, не зависимым от погодных капризов, волноваться не о чем: на их здоровье это никак не скажется.

Магнитные бури: кому стоит их опасаться?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце. Эти колебания оказывают негативное влияние на работу систем связи и здоровья человека и других живых организмов. Даже незначительное повышение активности может сказаться на здоровье.

Эксперты отмечают, что магнитные бури особенно опасны для людей, перенесших инфаркты миокарда, инсульты, страдающих ишемической болезнью сердца, гипертонией.

Часто под воздействие магнитных бурь попадают люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы или опорно-двигательного аппарата.

А самыми устойчивыми к негативным последствиям геомагнитных бурь являются молодые люди, здоровые не только физически, но и психически.

Чего нельзя делать в дни магнитных бурь

В дни повышенной геомагнитной активности не рекомендуется:

переутомляться;

пить алкоголь, курить и есть вредную пищу;

провоцировать конфликты и стресс;

заниматься тяжелой физической работой.

Что можно делать во время магнитных бурь

В то же время после вспышек на солнце в период колебаний магнитного поля земли рекомендовано:

хорошо отдохнуть;

придерживаться здорового питания;

пить больше воды;

есть легкую пищу;

проводить не менее одного часа в день на свежем воздухе;

сохранять душевное спокойствие.