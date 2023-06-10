Будет ли магнитная буря 10 июня

Сегодня, 10 июня, магнитосфера Земли спокойная с отдельными возмущенными периодами. Что может отразиться на самочувствии метеозависимы людей, страдающих хроническими заболеваниями, беременных женщин и пожилых людей.
Такой прогноз дает Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.
Как магнитные бури действуют на людей
В дни магнитных бурь возможны:
- скачки давления;
- головные боли;
- бессонница;
- повышение температуры тела.
Многие метеозависимые люди жалуются на:
- повышенную раздражительность;
- агрессивность.
Также в периоды магнитных бурь существует большая угроза обострения хронических заболеваний
Можно ли защититься от магнитной бури
Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций:
- вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом;
- полноценно отдыхать и высыпаться;
- пить больше обычной чистой воды, травяного чая, а от кофе и алкоголя на время отказаться;
- по возможности избегать стрессов;
- проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.