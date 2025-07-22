Ключевые моменты:

Заместителя начальника районного ТЦК и СП задержали при получении $3000 за снятие с базы розыска;

Деньги передавались через подчинённого;

Квалификация: ч. 3 ст. 368 УК Украины — до 10 лет лишения свободы;

Мера пресечения: арест с правом залога — 1,2 млн грн.

По данным полиции Одесской области, начальник одного из отделов Одесского районного ТЦК требовал $3000 от военнообязанного, нарушившего правила учета, за снятие с базы розыска. Деньги передавались двумя траншами через подчинённого.

После получения второй части взятки — $2000, чиновник был задержан в процессуальном порядке, а средства изъяты как вещественные доказательства.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение, с использованием служебного положения и вымогательством.

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 1 211 200 гривен.

Ранее сообщалось, что в Одессе женщина пыталась взорвать областной ТЦК возле Куликова Поля.

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