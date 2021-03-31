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Большой теннис: одесситка Свитолина встретится с первой ракеткой мира

Большой теннис: одесситка Свитолина встретится с первой ракеткой мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в полуфинал престижного турнира по большому теннису WTA 1000 в Майами (США).

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Свитолина вышла в полуфинал, победив свою соперницу из Латвии Анастасию Севастову. При этом оддеситка впервые в своей карьере стала участницей полуфинала турнира WTA в Майами. А за путевку в финал Элина сразится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. Сама Свитолина остается 5-й в рейтинге WTA.

Об этом сообщает пресс-служба турнира WTA.

“Я знаю Эшли давно, и мы уже много раз играли. Она №1, и это невероятное достижение для нее. Она значительно улучшилась за последние три-четыре года, и она на вершине женского тенниса. Это будет сложный матч, но я готова к этому”, – сказала Элина .

Напомним, Свитолина намерена выступить на Олимпиаде в Токио.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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