Большой теннис: одесситка Свитолина встретится с первой ракеткой мира

Свитолина вышла в полуфинал, победив свою соперницу из Латвии Анастасию Севастову. При этом оддеситка впервые в своей карьере стала участницей полуфинала турнира WTA в Майами. А за путевку в финал Элина сразится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. Сама Свитолина остается 5-й в рейтинге WTA.

Об этом сообщает пресс-служба турнира WTA.

“Я знаю Эшли давно, и мы уже много раз играли. Она №1, и это невероятное достижение для нее. Она значительно улучшилась за последние три-четыре года, и она на вершине женского тенниса. Это будет сложный матч, но я готова к этому”, – сказала Элина .

Напомним, Свитолина намерена выступить на Олимпиаде в Токио.