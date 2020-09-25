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В районных больницах Одесской области нет средств на лечение коронавируса: кто платит?

В районных больницах Одесской области нет средств на лечение коронавируса: кто платит?

В центральных районных больницах (ЦРБ) Одесской области пациенты с коронавирусом вынуждены полностью лечиться за свой счёт.

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Это связано с тем, что некоторые ЦРБ не заключили договор с НСЗУ и не получили пакет по коронавирусу. При этом они принимают пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом на онлайн-брифинге рассказала Екатерина Ножевникова, глава благотворительного фонда «Корпорация монстров», который помогает медучреждениям.

«По сути, больница проводит лечение ковидного пациента, не имея ковидного пакета. То есть за этими пациентами деньги не идут. Соответственно людям выписывают списки медикаментов. Лечение ложится полностью их плечи. Речь идёт о 5-20 тыс. грн. Конечно, городские больницы обеспечены лучше, чем областные. Например, можем взять опорную инфекционную больницу первой линии. Здесь пациенты легкой и средней тяжести заболевания получают бесплатный базовый набор медикаментов, но этого все равно недостаточно — нужно дополнительно докупать препараты по списку», — отмечает Ножевникова.
Кроме того, в области не хватает тестов на коронавирус. Люди в отделениях вынуждены ждать их по 5-6 дней. При этом некоторые больные не могут сразу получить медпомощь, так как не хватает медперсонала. Такая ситуация возникла в городской больнице №5.

«Что делать с этой проблемой непонятно. Департамент здравоохранения рапортует, что всё хорошо — больницу укрепили семейными врачами, но проблема не решена. Каждый день люди попадают в стационар, а лечение им не проводят», — говорит Ножевникова.

Напомним, возле больницы №5 в Одессе скапливаются очереди из «скорых». В медучреждении объяснили, что это происходит из-за необходимости после каждого больного менять средства защиты и дезинфицировать помещение.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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