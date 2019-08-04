Более тысячи коммунальщиков борются с последствиями непогоды в Одессе

Штаб по ликвидации последствий непогоды работал всю ночь. Было задействовано 34 единицы спецтехники: канало-промывочные машины, илососы, тракторы, подметально-уборочные машины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Сильными потоками дождевой воды вчера на Деволановском спуске был вырван ливневый коллектор, в результате чего камни, землю и фрагменты асфальтного покрытия потоками воды смыло на Таможенную площадь.

Также сильный дождь стал причиной схода грунта на улицу Балковскую с насыпи моста, расположенного возле Автовокзала.

В результате порывов ветра повалены десятки деревьев и веток, оборваны воздушные линии электросетей.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Гидрометцентра Черного и Азовского морей, такая погода в Одессе связана с перемещением активного южного циклона, во власти которого Одесский регион будет находиться ориентировочно до 15:00 часов 4 августа.

Фото: Думская, УСИ