Более тысячи коммунальщиков борются с последствиями непогоды в Одессе

Штаб по ликвидации последствий непогоды работал всю ночь. Было задействовано 34 единицы спецтехники: канало-промывочные машины, илососы, тракторы, подметально-уборочные машины.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Сильными потоками дождевой воды вчера на Деволановском спуске был вырван ливневый коллектор, в результате чего камни, землю и фрагменты асфальтного покрытия потоками воды смыло на Таможенную площадь.
Также сильный дождь стал причиной схода грунта на улицу Балковскую с насыпи моста, расположенного возле Автовокзала.
В результате порывов ветра повалены десятки деревьев и веток, оборваны воздушные линии электросетей.
Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.
По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Гидрометцентра Черного и Азовского морей, такая погода в Одессе связана с перемещением активного южного циклона, во власти которого Одесский регион будет находиться ориентировочно до 15:00 часов 4 августа.
Фото: Думская, УСИ
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