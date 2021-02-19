Блэкаут в Одессе: в субботу без света останутся 7 улиц

Отключение света в Одессе: кого накроет блэкаут 18 февраля? Завтра, в четверг, 18 февраля, в Одессе энергетики собираются в плановом порядке обесточить десятки улиц и сотни домов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города. ПОДРОБНЕЕ