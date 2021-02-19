Блэкаут в Одессе: в субботу без света останутся 7 улиц

Завтра, в субботу, 20 февраля, в Одессе очередное плановое отключение электричества – без света останутся жители семи улиц.
По данным компании «Одессаоблэнерго», с 09:00 до 19:00 часов света не будет по таким адресам:
- Александра Тимошенко улица, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19/21, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28а, 29, 29а, 30, 31, 31а, 31б, 31в, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 42;
- Глиняная улица, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26;
- Кибальчича улица, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 24б, 25, 27;
- Маршала Малиновского улица, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 52/1, 54, 56, 58, 60, 62;
- Республиканская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
- Софьи Перовской улица, 1а, 1б, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/26, 26, 28, 28а;
- Цветочный переулок, 23, 24, 24а, 25, 24б, 27, 31, 32, 34, 36, 38.