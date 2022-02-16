Блэкаут в Одессе: кого ждет «черный четверг» 17 февраля?

Завтра, в четверг, 17 февраля 2022 года, часть Одессы в очередной раз останется без электроснабжения из-за плановых работ на электросетях.
Об этом сообщает сайт «Блэкаут» со ссылкой на данные компании «ДТЭК Одесские электросети».
Так, света не будет по таким адресам:
- 1-й Дачный переулок
4, 5, 6, 7, 10, корп.1, корп.11, корп.2, корп.3, корп.5, 12, корп.8, корп.9, 10/, корп.12, корп.4, корп.7, 10/1, 10А, корп.6
С 08:00 до 17:00;
- 1-й Украинский переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9А, 5А, 6А
С 08:00 до 17:00;
- 1-й Хрустальный переулок
4Б, 8Б
С 08:00 до 17:00;
- 2-й переулок Костанди
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5А, 4-4А, 4Б, 14А, 7А
С 08:00 до 17:00;
- 2-й Украинский переулок
1, 2
С 08:00 до 17:00;
- Армейская улица
8
С 09:00 до 19:00;
- Гаршина улица
1, 18Г, 1А*, 1Б, 1В, 4, 5, 5/13, 6, 7, 7/3, 7А, 7Б, 7Б/, корп.1, 7В, 7Г, 7Е, 7Н, 8А, 9, корп.20, корп.25, 9.15, 9/, корп.16, корп.21, корп.31, корп.4, корп.6, 1А, 9Д, 9дача, корп.22, 10, 11, 11- 22, 11/, корп.17, корп.9, 11/12, 11Б, 11В, 11Д, 11Ж, 12, 12/1, 13/, корп.2, 13А, 14, 14А, 14Б, 15, 17, 18, 18/, 18А, 18Б, корп.3, 9В
С 08:00 до 17:00;
- Дальницкая улица
31, 31А, 37, 37А, 39, 41
С 09:00 до 18:00;
- Дачная улица
3А, 6, 6/, корп.13, корп.6, корп.9, 6/11, 6/4, 6А, 6б, 7, 7А, 10/4, корп.7, корп.5, 10/, корп.10, 8, 9, 10, 12
С 08:00 до 17:00;
- Дачный переулок
8А
С 08:00 до 17:00;
- Китобойная улица
77, 77В
С 08:00 до 17:00;
- Кордонный переулок
3
С 08:00 до 17:00;
- Костанди улица
1/3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, корп.7, 6А, 6Б, 6Г, 6Е, 6К, 25, корп.22, 7/, корп.29, корп.33, корп.39, корп.41, корп.5, 9-11, корп.6, 8/, корп.2, корп.3, 8/8, 2Г, 10А, 10Б, 2А, 5/, 12/, 12А, корп.11, 13/В-2, 13А, 13Б, 13Б-2, 13В, корп.12, 14/, корп.23, корп.24, корп.26, корп.4, корп.9, 14/1, 14/А, 14в, 14Ж, 14уч, корп.19, 15/Б, 15А, 15В, корп.20, 5/13, 17А, 17В, 5/15, 18А, 18Б, 18В, 5/20, корп.1, 20А, 5/4, 22а, 5/5, 23А, 5А, 24Б, 24Г, 10В
С 08:00 до 17:00;
- Куприна улица
9А
С 08:00 до 17:00;
- Летний переулок
1/5, 2/, корп.16, 2/20, 2, 2/24, 5, 5/29
С 08:00 до 17:00;
- Львовская улица
1, 28А, корп.10, 1А, 1В, 1Г, 2, 2/1, 2А, 2Б, 2В, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/, 1/, 10А, 10Б, 11, 12А, 13, 14А, 15, 18, 18А, 18Б, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 26, 28, корп.1
С 08:00 до 17:00;
- переулок Гаршина
3, 22Б, корп.9, 5, 5/, корп.14, корп.2, корп.25, корп.3, 5/7, Аа, 3/, корп.5, 7/5, 16, 16А, 18, 20, 20А, 20Б, корп.1, 22А, 7/
С 08:00 до 17:00;
- Сегедская улица
13, 15, 15Б, 17
С 09:00 до 19:00;
- Фонтанская дорога
54, 56, 82, 84, 86, 88, 90, 98, 100, 102, 104, 106, 114, 145, 155, 157, 159, 165, 165, корп.9, 78уч., корп.13, 171, 82А, 82а/, корп.3, 76/, 84/, корп.2, корп.4, корп.7, корп.8, корп.12, 86/, корп.10, корп.11, корп.16, 86/10, 86/3, 86Б, 86діл.3, 86уч, корп.26, 86уч., корп.14, 88А, корп.15, 92/, корп.94, 92/94, корп.18, 96б, корп.22, 98/, корп.96, 98г, 98д, корп.29, 100А, 78/, корп.1, 104А, 104б, корп.17, 106/, корп.21, корп.27, корп.34, корп.35, корп.36, корп.38, корп.39, корп.40, 106/30, 106Б, корп.19, 114/, 114/10, 114/4, 114б, 114в, 114Г, корп.20, корп.23, 155/, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 155К, корп.24, 157/, 157/10А, 157Б, 157уч, корп.30, 159А, корп.5, корп.6, 165/16, 96А
С 08:00 до 17:00;
- Хрустальная улица
2, 4, 4А, 6, 8, 10
С 08:00 до 17:00;
- Хрустальный переулок
5, 6, 7, 8, 9, 10
С 08:00 до 17:00.
Ранее стало известно, где в Одессе не будет воды 17 февраля.