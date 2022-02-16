Аварийное отключение воды в части Одесской области 17 февраля 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на магистральных водоводах.

В связи с чем, 17 февраля 2022 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям:

с. Крыжановка,

с. Лески,

с. Фонтанка,

ТРЦ «Ривьера»,

с. Вапнярка,

с. Новая Дофиновка,

пгт. Черноморское

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Также, 17 февраля 2022 года с 09:00 до 23:50, будет прекращена подача воды следующим потребителям:

с. Латовка,

с. Набережное,

с. Августовка,

с. Протопоповка,

с. Августовка,

с. Черевичное,

с. Ковалевка,

с. Эметовка,

с. Мариновка,

с. Ильинка.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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