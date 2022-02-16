Аварийное отключение воды в части Одесской области 17 февраля 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на магистральных водоводах.
В связи с чем, 17 февраля 2022 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям:
- с. Крыжановка,
- с. Лески,
- с. Фонтанка,
- ТРЦ «Ривьера»,
- с. Вапнярка,
- с. Новая Дофиновка,
- пгт. Черноморское
————————————————————————————————
Также, 17 февраля 2022 года с 09:00 до 23:50, будет прекращена подача воды следующим потребителям:
- с. Латовка,
- с. Набережное,
- с. Августовка,
- с. Протопоповка,
- с. Августовка,
- с. Черевичное,
- с. Ковалевка,
- с. Эметовка,
- с. Мариновка,
- с. Ильинка.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
Цей матеріал також доступний українською