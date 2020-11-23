Блэкаут в Одессе: часть микрорайона Таирова уже со светом

Часть микрорайона Таирова в Одессе уже подключена к электроснабжению после аварии.

Об этом сообщает корреспондент “Одесской жизни”.

“Часть микрорайона включилась, дома с электроэнергией выборочно, вразброс”, – передает корреспондент с места события.

Напомним, что масштабное отключение электроэнергии произошло в Киевском и части Малиновского районов Одессы.

Причина отсутствия электричества – авария на высоковольтной линии. Район «блэкаута» весьма обширный – от Черноморки до Черемушек включительно. Света нет в частности, на Таирова, в Черноморке, Совиньоне и в жилмассиве «Радужный», на проспекте Небесной сотни, а также на некоторых улицах Черемушек.