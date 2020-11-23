Авария на электросетях: часть Одессы осталась без света

Вечер у некоторых одесситов выдался нерадостный. Масштабное отключение электроэнергии произошло в Киевском и части Малиновского районов Одессы.

Причина отсутствия электричества – авария на высоковольтной линии. Район «блэкаута» весьма обширный – от Черноморки до Черемушек включительно. Света нет в частности, на Таирова, в Черноморке, Совиньоне и в жилмассиве «Радужный», на проспекте Небесной сотни, а также на некоторых улицах Черемушек.

Одесситы сообщают, что электричество то включают, то снова отключают.

Есть информация, что аварийная бригада РЭС уже занимается ремонтом. Однако, когда именно в домах одесситов стабильно появится свет, пока неизвестно.

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В пресс-службе мэрии уточнили, что авария произошла на 110-киловольтной линии между подстанциями «Новоодесская» и «Таирова» – в районе Сухого Лимана.

Без электроснабжения остаются Люстдорф, Таирова и часть Черемушек. Изначально свет был отключен и на Фонтане, однако энергетики задействовали резервные мощности, поэтому в ряде районов подача света восстановлена.