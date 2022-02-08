Блэкаут в Одессе 9 февраля: не повезет Приморскому району

Завтра, в среду, 9 февраля 2022 года, часть Одессы ждет очередной плановый блэкаут. Без света останутся более двух десятков улиц. Больше всего не повезет жителям Приморского района.
Об этом информирует сайт «Блэкаут», ссылаясь на данные компании «ДТЭК Одесские электросети».
Так, электроснабжения не будет по таким адресам:
- 2-й переулок Дунаевского
1, 12В, 2Б, 4, 6, 2/А, 8, 10, 12, 12А, 6А
С 09:00 до 17:00;
- 3-й переулок Дунаевского
1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16
С 09:00 до 17:00;
- Армейская улица
8
С 09:00 до 19:00;
- Греческая улица
23, 26/, корп.28, 30, 32
С 09:00 до 18:00;
- Дворянская улица
12, 16, 18, 20, 21, 22, 25
С 08:00 до 19:00;
- Добровольского проспект
151/, корп.1, 157, 159, 114/, 128, 130, 138
С 09:00 до 17:00;
- Екатерининская улица
19, 21
С 09:00 до 18:00;
- Елисаветинская улица
1, 21А, 6, 7, 7А, 9, 9А, 10, 3, 13, 15, 17, 17гар, 18, 19, 21, 11
С 08:00 до 19:00;
- Коблевская улица
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
С 08:00 до 19:00;
- Конная улица
2/, корп.4, 2/4, 6, 8/, корп.10, 8/10, 12, 14
С 08:00 до 19:00;
- Конноармейская улица
1, 1А
С 09:00 до 17:00;
- Маршала Малиновского улица
18В
С 09:00 до 19:00;
- Наклонная улица
1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 37А, 12А, 27а, 18А, 3а, 41А, 174, 29/, 43Б, корп.1, 14А, 46А, 46Б, 14Б, 4/2, 32А, 15А, 24А, 51А, 11А, 4А, 56А, 36А, 26А, 59А, 59Б, 28А
С 09:00 до 17:00;
- Нежинская улица
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
С 08:00 до 19:00;
- Одесский переулок
3, 3А, 5, 7
С 09:00 до 17:00;
- Пастера улица
17, 19, 21, 23, 25, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 46А, 44А, 48А, 58, 60, 62, 64
С 08:00 до 19:00;
- Паустовского улица
3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 23гар, 27/, корп.1, 27А, 21гар
С 09:00 до 17:00;
- переулок Дунаевского
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 9Ж, 23Б, 1В, 24А, 10А, 4А, 3А, 1Б, 12А
С 09:00 до 17:00;
- переулок Маланова
1
С 08:00 до 19:00;
- Преображенская улица
15, 17, 21, 23, 24, 28, 30
С 08:00 до 19:00;
- Ришельевская улица
12, 14
С 09:00 до 18:00
- Садовая улица
11, 13, 15, 17, 19, 21
С 08:00 до 19:00
- Сегедская улица
13, 15, 15Б, 17
С 09:00 до 19:00;
- Соборная площадь
2, 4, 6
С 08:00 до 19:00;
- Софиевская улица
1, 3, 7, 8, 7А, 5Б, 9, 10, 11, 13, 14
С 08:00 до 19:00;
- Торговая улица
20
С 08:00 до 19:00;
- Шестакова улица
1, 3, 5
С 09:00 до 17:00;
- Штилевая улица
2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 50, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 58А, 25Б, 22А, 54/2, 4А, 70, 25А, 70А, 116А, 114Б, 114А, 76А, 106А, 87А, 80Б, 84А, 82А, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118
С 09:00 до 17:00.