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Блэкаут по-одесски: в первый день октября обесточат центральные улицы

Блэкаут по-одесски: в первый день октября обесточат центральные улицы

Завтра, в пятницу, 1 октября, в Одессе грядет очередной блэкаут. На этот раз он затронет несколько улиц в центре города.

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Об этом сообщают энергетики компании «ДТЭК Одесские электросети».

Где в Одессе отключат свет 1 октября

В частности, обесточить планируется такие адреса:

С 09:00 до 19:00:

  • Греческая улица, 31, 36, 38, 40;
  • Екатерининская улица, 18, 20, 22;
  • Красный переулок, 1.

С 06:00 до 23:00:

  • Дворянская улица, 12, 15б, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 16, 6, 7, 8, 13, 13/15, 15, 15а, 15а, 33;
  • Елисаветинская улица, 1, 21а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 3, 13, 15, 17, 17гар, 18, 19, 21, 11;
  • Коблевская улица, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
  • Конная улица, 2/4, 6, 8/10, 12, 14;
  • Нежинская улица, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
  • Новосельского улица, 64а, 64б, 65, 66, 67, 70, 72, 78, 80;
  • Пастера улица, 17, 19, 21, 23, 25, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 46а, 44а, 48а, 58, 60, 62, 64;
  • переулок Вице-адмирала Жукова, 2, 4;
  • переулок Маланова, 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
  • Преображенская улица, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 32;
  • Садовая улица, 2, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 5а, 16, 17, 18, 19, 21;
  • Садовый переулок, 7, 7е;
  • Соборная площадь, 2, 4, 6;
  • Торговая улица, 20, 28.

Кстати, напомним:

С 1 октября цена электроэнергии будет изменена для 80% бытовых потребителей. И, как это ни странно, многие из нас заплатят за свет по меньшему тарифу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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