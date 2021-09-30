Тарифы-2021: сколько платить за свет в октябре?

С 1 октября цена электроэнергии будет изменена для 80% бытовых потребителей. И, как это ни странно, многие из нас заплатят за свет по меньшему тарифу.

«Одесская жизнь» решила напомнить, какие тарифы на свет будут действовать для разных видов потребления и электрических счетчиков.

В сентябре граждане продолжают платить за электричество по единому тарифу — 1,68 гривни/кВт-ч за весь объем потребления. С октября же большинство украинских домохозяйств ждут изменения в платежках за свет.

Так, для потребителей, которые расходуют менее 250 киловатт-часов в месяц, тариф на свет будет 1,44 гривни/кВт-ч. Те же, кто в месяц использует больше 250 киловатт-часов, продолжат платить за свет по старому тарифу — 1,68 гривни/кВт-ч.

Столько же будет стоить электричество для коллективных бытовых потребителей — это многоквартирные жилые дома, включая общежития, за энергию на технические цели, освещение дворов, лестниц и номерных знаков. Этот же тариф будет действовать для дачно-строительных и гаражно-строительных кооперативов, садовых обществ, кооперативов для обеспечения работы насосов и освещения территорий.

Остаются скидки и для тех потребителей у которых установлены двухзонные и трехзонные счетчики.

Ранее мы рассказывали о том, как будут формироваться тарифы на коммуналку нынешней зимой.