Блэкаут по-одесски: в чьих домах не будет света 10 февраля

Блэкаут в Одессе 9 февраля: не повезет Приморскому району Завтра, в среду, 9 февраля 2022 года, часть Одессы ждет очередной плановый блэкаут. Без света останутся более двух десятков улиц. Больше всего не повезет жителям Приморского района. ПОДРОБНЕЕ