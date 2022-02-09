Блэкаут по-одесски: в чьих домах не будет света 10 февраля

Завтра, в четверг, 10 февраля 2022 года, в Одессе снова отключат свет – на этот раз не повезет жителям нескольких сотен домов на более чем 40 улицах.
Как сообщает сайт «Блэкаут», ссылающийся на данные компании «ДТЭК Одесские электросети», без электроснабжения останутся:
- 1-й Магнитогорский переулок
1, 1/1, 1А, 3
С 08:00 до 17:00;
- 1-й переулок Амундсена
1, 24Б, корп.11, корп.13, корп.2, корп.4, корп.5, 1/, корп.1, корп.12, корп.8, корп.9, 1/11, 1/13, 1/7, 2, корп.6, 2/, корп.3, 2/10А, 2/11А, 2/2, 2/7, 2/8, 2А, 2Б, 2В, 3, корп.7, 3/, 4, 5, 5А, корп.10, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13/, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 17/17А, 17А, 18, 18А, 19, 19А, 19Б, 20, 20А, 21, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 6
С 08:00 до 17:00;
- 1-я линия Марии Демченко
30, 38
С 08:00 до 17:00;
- 2-й Магнитогорский переулок
1, 1А, 2, 2А, 2А, 3, 4/11, 5
С 08:00 до 17:00;
- 2-й переулок Амундсена
1, 60А, корп.5, 3, корп.10, 3/, корп.11, корп.8, 3/11А, 3А, 4, корп.6, 4/, корп.13, корп.2, корп.3, корп.4, корп.7, корп.9, 5, корп.1, 5/, 5/13, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 2, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27А, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 12
С 08:00 до 17:00;
- 3-й переулок Амундсена
6, корп.12, корп.13, 6/, корп.11, 6/9
С 08:00 до 17:00;
- 6-я линия Марии Демченко
38
С 08:00 до 17:00;
- Академика Вавилова улица
5, 7, 9, 11, 13, 15, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 50/2, 50/А, 50Б, 50В, корп.2, 7А, 52А, 52Б, 52В, 52Г, 52Г, корп.1, 5А, 54А/, 54Б, 54В, 54Г, 9А, 56А, 56Б, 56В, 9Б, 58А, 5Б/, 60А, 60Б, 60В, 11А, корп.31, 64А, 13А, 5В, 68В, 44А, 44В, 72А, 78, 74А, 74Б, 50/1, 76/, 76А, 76Е, 76С/, 54А
С 09:00 до 17:00;
- Академика Вильямса улица
2Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 13А, 2А, 3А, 15А, 15Б, 3Б, 2лин, 16А, 21В, 17А, 17Б, 17В, корп.1, 33А, 19А, 19Б, 5А, 20/, 5Б, 19/1, 24Б, 24В, 24Д, корп.43, 26/, корп.3, корп.6, 26А, 26Б, 26В, 1А, 28А, 28Б, 1Б, 30А, 1В, 34, 32/1, 32А, 16/1
С 08:00 до 17:00;
- Байдарочный переулок
3
С 08:00 до 17:00;
- Безымянный переулок
2, 4, 6, 8, 6А, 9, 2А, 9А, 9В, 10Б, 10, 11, 12
С 09:00 до 17:00;
- Водный переулок
1, 2, 3, 4, 5, 4/, корп.3, корп.6, 4/3, 4/6 А, 4/6 Б, 4/6В, 4/6Г, 4/6Д, 4А, 4А, корп.1, 4Б, 3А, 5/, корп.4, 19А, 7А, 17А, 13А, 9А, 11В, 11А, 11Б, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21
С 08:00 до 17:00;
- Волна тупик
7, 7А, 10
С 08:00 до 18:00;
- Гетманский переулок
2, 4А, 6, 6/, корп.2, 8, корп.1, 10, 10/
С 09:00 до 17:00;
- Дальницкая улица
31, 31А, 37, 37А, 39, 41
С 09:00 до 18:00;
- Дача Ковалевского улица
20, 140А, корп.8, 26, 32, 32А, 33, 34, 34А, 34Б, 37, 38А, 39, 39А, 40, 40А, 40Б, 41, 41А, 41Б, 42, 42А, 43, 43А, 45, 46, 47, 47А, 48, 48/, корп.1, 48А, 50, 51, 51/, корп.4, 51А, 51В, 52/, корп.2, 52А, 53, 54, 55, 55А, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 61/, корп.3, 61В, 63/, корп.5, 66/, 66А, 68, 69, 70, 72, 73, 73а, 74/, 75, 76, 76Б, 77, 77/, корп.79, 78, 81/, 81м/, корп.43, 81Н, 82, 83/, корп.6, корп.7, 24/, 85, 85/, 88, 90, 92, 94, 94А, 96, 100, 100А, 102, 104, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 119А, 119Б, 122, 124, 126, 126А, 136, 136А, 2, 7/1, 14А, 28, 28Б, 30, 30/, 30А, 30б, 35А, 36, 36А, 39Б, 44, 50А, 58/2, 62А, 63, 64, 67, 69А, 71, 74, 80, корп.15, 81/1, 81/Д, 81/М, 81А/5-, 81А/8-, корп.9, 81Б, 81Б/, 81В, 81Г, 81Д, 81Д/, корп.27, 81Е, 81Е/, корп.30, 81Ж, 81Ж/, 81К, 83, 89/1, 98, 102А, 110/, 116А, 116Б, 140, 84
С 08:00 до 17:00;
- Дмитрия Донского улица
1, 21/, 1А, 1А/1, 1Б, 2, 2/, корп.1, корп.10, корп.11, корп.13, корп.14, корп.2, корп.20, корп.3, корп.33, корп.35, корп.42, корп.53, корп.55, корп.6, корп.7, 2/12, 2/1А, 2/5, корп.52, 2/7, корп.492, 2/8, корп.48, 2/9, корп.47, 2/А, корп.19, 2А, 2А, корп.12, корп.15, корп.18, корп.23, корп.25, корп.27, корп.29, корп.30, корп.34, корп.36, корп.37, корп.38, корп.40, 1А, корп.43, корп.45, корп.5, корп.8, корп.9, 2А/, корп.17, 2А/, корп.22, корп.26, корп.28, корп.31, корп.32, 2А/7, 2Б, 3А, 3А, 3Б, 4, 5В, 9, корп.4, 9/, 9А, 9В, 9Д, 9Е, 9Ж, 11, 11/, корп.21, 11/2, 11/Д, 11А, 11Б, 11В-1, 11Г, 13, 15, 15/, 15А/15Б, 16, 16/, 17, 17/, 17А, 19, 21, корп.41
С 09:00 до 17:00;
- Ипподромный переулок
10
С 09:00 до 17:00;
- Клубничный переулок
12, 18
С 08:00 до 18:00;
- Лодочный переулок
1, 15А, 3, 4, 5, 5А, 7, 2, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 8
С 08:00 до 17:00;
- Магнитогорская улица
1, 2, 3, 1/, корп.1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 4, 2А, 2Б, корп.3, 3/, корп.5, 3/12, 3А, 3В, корп.2, 4А, 20А, 14А, 14/8, 12А, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28
С 08:00 до 17:00;
- Магнитогорский переулок
1В
С 08:00 до 17:00;
- Марии Демченко улица
28, 38Б, 29А, 29Б, 30, 30А, 30Д, 31, 31Б, 32, 29, 32В, 34, 34А, 34Б, 36А, 36Б, корп.2, 38А, 32Б
С 08:00 до 17:00;
- Маячный переулок
1/, корп.1
С 08:00 до 17:00;
- Молокова улица
1А, 6Б, 1Г, 1, 2, 2Б, 3, 3Б, 4, 4А, 5, 6, 6/, корп.2, 1Б, 6/А, 6б, 6В, 6Г, 7, 8, 8А, 8Б, 9/, корп.11, 10, 11, 12, корп.4
С 09:00 до 17:00;
- Николая Гумилева улица
1, 26Б, 2, 2А, 4А, 5, 8, 9, 9/, корп.2, 9Б, 10, 11, 13, 13А, 13Б, 14, 14А, 1А, корп.1, 15, 15А, 15Б, 16А, 16Б, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21А, 22, 24А, 26, 26А, 14А/
С 08:00 до 17:00;
- Николая Гумилева улица
3, 5, 6, 12, 13, 9-9/А, 13/, корп.1, 16, 23, 24
С 08:00 до 17:00;
- Ольгиевская улица
1, 3, 5, 5А, 5В, 7
С 08:00 до 17:00;
- Отважных улица
1/12А, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 34А, 40, 44А, 42А, 42, 44, 46, 48, 50
С 09:00 до 17:00;
- Паустовского улица
5А, 12Б
С 09:00 до 17:00;
- Педагогическая улица
20А, 23, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 23/2, 23А, 23Д, 24А, 44, 30Б, 30В, корп.6, 32Б, 23/, 34А, корп.4, корп.5, корп.8, корп.9, 30А
С 08:00 до 18:00;
- переулок Академика Вильямса
2А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 7Б, 3А, 21, 15А, 15Б, 7А, 9А, 8А
С 08:00 до 17:00;
- переулок Амундсена
1, 2, корп.4, 3/, корп.12
С 08:00 до 17:00;
- переулок Дмитрия Донского
2А, 3, 3Б, 7
С 09:00 до 17:00;
- переулок Павлова
3
С 08:00 до 17:00;
- переулок Панченко
1А, 1Б, 2, корп.1, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3, 1, корп.4, 4, 6, 6А, 7, 8, 10, 12, 3/
С 08:00 до 17:00;
- Просвещения улица
42, корп.1, 43, 44, 47, 53, корп.2, 55
С 09:00 до 17:00;
- Рулевой переулок
1А, 12А, 1, 1/, корп.10, 2А, 3, 3А, 4, 1Б, 4Б, 6-, корп.8, 6-8, 10, 10А, 12, 4А
С 08:00 до 17:00;
- Рыбачья Балка улица
1Г, 1Д
С 08:00 до 17:00;
- Садовского улица
1, 47А, 2, 2А, 3, 4, 4/, корп.2, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 12А, 12Б, 13, 13А, 13Б, 13В, 13Г, 14, 14-14А, 14А, 15, 15А, 15Б, 15Б-1, 16, 17, 17А, 1А, 18А, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26А, 27, 27А, 28, 29, 30А, 30Б, 31, 31/А, 31А, 32, 33, 35, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 43А, 45, 45А, 45Б, 47, 18
С 08:00 до 17:00;
- Саксаганского улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 12/, 19А, корп.1, 12А, 6А, 22А, 1Б, 10. 12А, 7А, 25А, 25Б, 1А, 35, 17А, 17Б, 29А, корп.2, 31А, 18А, 16А
С 08:00 до 17:00;
- Сиреневая улица
33, 31Б
С 09:00 до 17:00;
- Художника Федорова улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 35, 1А, 8/, корп.4, 8-/7, 8А, 8В, 8Е, 8Ж, 4А, 9/1, 9/2, 9/3, 9А/, 9Б, 9В, 9В, 4Б, 10А, 1/, 37, 5/, 12/, 12А, корп.1, корп.7, 14/, корп.3, корп.5, корп.6, 14А, 5А, корп.2, 16А, 16Б, 6/, 17/, корп.19, 17/Д, 17Б, 17В, 17В, 17Г, 17Г-, корп.8, 18/, корп.9, 18/1Б, 18А, 6А, 19/, 19А, 3А, 20/, 20/1, 20/А, 7/, 21/, 7А, 7Б, 10Б
С 08:00 до 17:00;
- Эстафетная улица
3, 3А, корп.1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 13Г
С 09:00 до 17:00;
- Якорный переулок
3, 5
С 08:00 до 17:00.
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