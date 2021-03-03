Блэкаут по-одесски: без света в четверг останутся более 20-ти улиц

Завтра, в четверг, 4 марта, в Одессе из-за плановых работ энергетики хотят оставить без света более 20-ти улиц в Киевском, Приморском, Суворовском районах города, а также на Слободке.
Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин.
По данным компании «ДТЭК Одесские электросети», без света останутся следующие адреса:
1-й Китобойный переулок, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 12а, 14/16, 20а, 26в, 36а, 361, 38а, 28а, 42а, 26а
С 09:00 до 17:00;
2-й Китобойный переулок, 6, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а
С 09:00 до 17:00;
3-й Флотский переулок, 6, 11, 13, 11а, 15, 13а, 6а, 15а, 19а, 17, 19, 21, 23
С 09:00 до 17:00;
Архитектурная улица, 10, 12, 14, 14а
С 09:00 до 17:00;
Баштанная улица, 2
С 09:00 до 17:00;
Гагаринский переулок, 31
С 09:00 до 19:00;
Достоевского улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2в, 6а, 4а, 7а, 4б, 8а, 4в, 9а, 9в2, 17а, 15а, 11а, 11б, 13а, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 25
С 09:00 до 17:00;
Ивана Вазова улица, 6б, 21
С 09:00 до 17:00;
Арбузная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 3а, 1а, 8а, 12а, 11б, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18
С 09:00 до 17:00;
Китобойная улица, 2, 3, 4, 5, 8, 7/1, 7/а, 10, 8а, 8б, 9а, 5а, 15а, 15/1а, 12а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19
С 09:00 до 17:00;
Крымская улица, 1, 3, 31
С 09:00 до 17:00;
Крымский переулок, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 3в, 22, 3б, 5а, 5б, 13а, 5б, 1б, 6а, 6а
С 09:00 до 17:00;
Лядова улица, 10, 11, 12, 12а, 15
С 09:00 до 17:00;
Обильная улица, 1, 2, 3
С 09:00 до 17:00;
Окружная улица, 17б, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 29/1, 17/6, 17г, 32/12, 32а, 17в, 26/2, 33а, 33а, 33б, 33з/д, 34/1, 34/4, 34/6, 19в, 36а, 321, 38/1, 38/2, 38/2а, 38/3, 38а, 17/18, 42а, 42б, 178а, 32г
С 09:00 до 17:00;
переулок Достоевского, 1, 14в, 4, 8, 9, 9б, 9б3, 9б/1, 9б/3, 9б2, 9в, 10а, 2, 11б, 11в, 12, 12а, 12б 12в, 13, 13в, 14, 14а, 11
С 09:00 до 17:00;
переулок Славы, 1, 2, 3, 4, 5, 2а, 1/1, 4-37, 6, 5/2, 5б, 5в, 4/37
С 09:00 до 17:00;
Планетная улица, 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 10в, 19а, 10г, 20а, 8а, 8б, 12а, 12б, 12в, 38, 9а, 28/30, 6а, 17в, 10а, 31а, 17а
С 09:00 до 17:00;
Тульская улица, 1, 2, 3, 3а, 3а/1, 3а3, 3б, 4, 4а, 4а1, 7а, 5, 6, 7, 71
С 09:00 до 17:00;
Флотская улица, 6/1
С 09:00 до 17:00;
Черняховского улица, 22
С 09:00 до 19:00.