fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Близько 30-40% українських водіїв придбали водійські права: опитування водіїв з Одеси

Близько 30-40% українських водіїв придбали водійські права: опитування водіїв з Одеси

Національна платформа безпеки руху провела незалежне анонімне опитування в чотирьох містах України.

Про це повідомляє Національна платформа безпеки руху у Facebook.

Питання до респондентів було наступне: Яким чином Ви отримали водійське посвідчення ?
Варіанти відповідей:
1 – Придбав- купив 34 % (загальний відсоток)
2 – Здавав самостійно 66 % (загальний відсоток)
Всього опитування пройшло 1288 людини.

  • Київ – 172 особи
    Придбав – купив 68 %
    Здавав самостійно 32 %
  • Одеса – 267 особи
    Придбав – купив 33 %
    Здавав самостійно 67 %
  • Львів – 608 людей
    Придбав – купив 34 %
    Здавав самостійно 66 %
  • Рівне – 100 осіб
    Придбав – купив 45 %
    Здавав самостійно 55 %
  • Кропивницький – 121 особа
    Придбав – купив 25 %
    Здавав самостійно 75 %

Вік опитаних від 18 до 45 років. 85 % чоловіки. Опитування проходило анонімно для неупередженої відповіді.

Від 3 грудня 2019 року.

Фото: 5 канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить