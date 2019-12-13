Близько 30-40% українських водіїв придбали водійські права: опитування водіїв з Одеси

Про це повідомляє Національна платформа безпеки руху у Facebook.

Питання до респондентів було наступне: Яким чином Ви отримали водійське посвідчення ?

Варіанти відповідей:

1 – Придбав- купив 34 % (загальний відсоток)

2 – Здавав самостійно 66 % (загальний відсоток)

Всього опитування пройшло 1288 людини.

Київ – 172 особи

Придбав – купив 68 %

Здавав самостійно 32 %

Придбав – купив 68 % Здавав самостійно 32 % Одеса – 267 особи

Придбав – купив 33 %

Здавав самостійно 67 %

Придбав – купив 33 % Здавав самостійно 67 % Львів – 608 людей

Придбав – купив 34 %

Здавав самостійно 66 %

Придбав – купив 34 % Здавав самостійно 66 % Рівне – 100 осіб

Придбав – купив 45 %

Здавав самостійно 55 %

Придбав – купив 45 % Здавав самостійно 55 % Кропивницький – 121 особа

Придбав – купив 25 %

Здавав самостійно 75 %

Вік опитаних від 18 до 45 років. 85 % чоловіки. Опитування проходило анонімно для неупередженої відповіді.

Від 3 грудня 2019 року.

Фото: 5 канал

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