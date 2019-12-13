Близько 30-40% українських водіїв придбали водійські права: опитування водіїв з Одеси

Національна платформа безпеки руху провела незалежне анонімне опитування в чотирьох містах України.
Про це повідомляє Національна платформа безпеки руху у Facebook.
Питання до респондентів було наступне: Яким чином Ви отримали водійське посвідчення ?
Варіанти відповідей:
1 – Придбав- купив 34 % (загальний відсоток)
2 – Здавав самостійно 66 % (загальний відсоток)
Всього опитування пройшло 1288 людини.
- Київ – 172 особи
Придбав – купив 68 %
Здавав самостійно 32 %
- Одеса – 267 особи
Придбав – купив 33 %
Здавав самостійно 67 %
- Львів – 608 людей
Придбав – купив 34 %
Здавав самостійно 66 %
- Рівне – 100 осіб
Придбав – купив 45 %
Здавав самостійно 55 %
- Кропивницький – 121 особа
Придбав – купив 25 %
Здавав самостійно 75 %
Вік опитаних від 18 до 45 років. 85 % чоловіки. Опитування проходило анонімно для неупередженої відповіді.
Від 3 грудня 2019 року.
Фото: 5 канал
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