Близькі мрії: в Одесі британська художниця доповнила свій мурал новим малюнком – фото

В Одесі поруч з маленькою дівчинкою, яка катається на гойдалці, з’явився хлопчик на сходах.

Про це повідомляє Взгляд из Одессы.

“Близькі мрії” – мурал, який продовжують малювати на фасаді житлового комплексу “ARTVILLE”, біля 7-го км.

Авторкою малюнку є британська художниця українського походження – Анастасія Білоус.

Рік тому, у вересні 2018 року з’явився перший мурал “Дівчинка на гойдалці”. Там дівчинка, гойдається на гойдалці, а навколо неї ростуть прекрасні квіти.

У жовтні 2019 року в неї з’явився сусід – хлопчик на сходах, який дивиться на дівчинку.

– У його руках відро з квітами, з якого він кидає їх в сторону дівчинки, – розповіла авторка муралу.

Спочатку хлопчика планували посадити на даху гаража. Однак, проаналізувавши усі переваги та недоліки, прийшли до того, що хлопчик повинен підніматися, тому з’явилася дерев’яна драбина, ніби притулена до фасаду.

Всього в ЖК ARTVILLE заплановано 4 арт-об’єкти.

Фото: Взгляд из Одессы