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Новости Одессы и Одесской области

Благоустройство одесского проспекта закончилось разборками с полицией (фото)

Благоустройство одесского проспекта закончилось разборками с полицией (фото)

На Адмиральском проспекте продолжается благоустройство.

Там, как мы уже писали, обновляют отрезок от улицы Судостроительной до 5 станции Большого Фонтана.

Рабочие начали с установки ограждения, чтобы не дать водителям заехать в зеленую зону. Обещают высадить еще деревьев, кустов и разбить газоны.

Впрочем, что в процессе озеленения произошла казусная ситуация.

Как передает УСИ, коммунальщики на месте благоустройства спилили восемь растущих там платанов. Причем местные жители утверждают, что деревья не были ни старыми, ни аварийными.

Одесситы, увидев, что деревья срезали, так возмутились, что даже вызвали полицию. Боялись, что освободившееся место от срубленных насаждений тут же приспособят под парковку.

В ходе разбирательств выяснилось, что у рабочих есть приказ “Горзелентреста”. Судя по документам, закон коммунальщики не нарушали.

Снесенные деревья уже успели распилить на бревна и загрузить в прицеп

Снесенные деревья уже успели распилить на бревна и загрузить в прицеп

У коммунальщиков есть наряд на выполнение работ

У коммунальщиков есть наряд на выполнение работ

Фото: УСИ

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