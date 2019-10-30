«Зеленый забор», мяч и новые деревья: в Одессе обновляют Адмиральский проспект (фото)

На этой неделе стартовала реализация проекта-победителя Общественного бюджета «Завершение благоустройства Адмиральского проспекта (между ул. Судостроительной и 5-й ст. Б. Фонтана)».

В конце 2017 года на рассмотрение мэрии уже выдвигали проект благоустройства Адмиральского проекта, но, согласно информации на сайте «Социально активный гражданин», он не набрал нужное количество голосов.

В прошлом году также был создан проект по благоустройству этой территории, а вернее, ее участка – от 5-й станции Большого Фонтана до улицы Судостроительной. И, как указано на сайте проектов, реализация должна быть закончена к декабрю этого года.

Нашему корреспонденту на месте рассказали, что сроки будут зависеть от погодных условий. Но, если погода все же будет благосклонна, то управятся с озеленением участка примерно за две недели.

Автор проекта указал, что на Адмиральском проспекте необходимо ограждение, чтобы машины не заезжали в зеленую зону. На данный момент под него уже готовят место рабочие-озеленители.

Кроме того, они с помощью ковша выкапывают лунки для высадки деревьев. Также в планах – высадить кустарные растения и обустроить клумбы в символических цветах флага Одессы.

Создатель проекта, помимо этого, задумал там установить металлическую конструкцию в форме мяча, которая также должна быть раскрашена в цвета Одессы.

Фото автора, citizen.odessa.ua