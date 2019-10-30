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Новости Одессы и Одесской области

«Зеленый забор», мяч и новые деревья: в Одессе обновляют Адмиральский проспект (фото)

«Зеленый забор», мяч и новые деревья: в Одессе обновляют Адмиральский проспект (фото)

Начато благоустройство Адмиральского проспекта: вскоре его ждут приятные перемены.

На этой неделе стартовала реализация проекта-победителя Общественного бюджета «Завершение благоустройства Адмиральского проспекта (между ул. Судостроительной и 5-й ст. Б. Фонтана)».

В конце 2017 года на рассмотрение мэрии уже выдвигали проект благоустройства Адмиральского проекта, но, согласно информации на сайте «Социально активный гражданин», он не набрал нужное количество голосов.

Так автор видит зеленую зону на проспекте

Так автор видит зеленую зону на проспекте

В прошлом году также был создан проект по благоустройству этой территории, а вернее, ее участка – от 5-й станции Большого Фонтана до улицы Судостроительной. И, как указано на сайте проектов, реализация должна быть закончена к декабрю этого года.

Нашему корреспонденту на месте рассказали, что сроки будут зависеть от погодных условий. Но, если погода все же будет благосклонна, то управятся с озеленением участка примерно за две недели.

 

Автор проекта указал, что на Адмиральском проспекте необходимо ограждение, чтобы машины не заезжали в зеленую зону. На данный момент под него уже готовят место рабочие-озеленители.

Кроме того, они с помощью ковша выкапывают лунки для высадки деревьев. Также в планах – высадить кустарные растения и обустроить клумбы в символических цветах флага Одессы.

Рабочие готовят лунки под высадку деревьев и кустов

Рабочие готовят лунки под высадку деревьев и кустов

Создатель проекта, помимо этого, задумал там установить металлическую конструкцию в форме мяча, которая также должна быть раскрашена в цвета Одессы.

Скриншот проекта с трансляции Аппаратного совещания Одесского горсовета

Скриншот проекта с трансляции Аппаратного совещания Одесского горсовета

Фото автора, citizen.odessa.ua

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Артем Виноградов
Артем ВиноградовПРОФИЛЬ
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