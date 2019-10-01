Благодаря женщине в Одессе вернули хозяйке утерянную сумку

Сумку с личными вещами нашла женщина на Фонтанской дороге.
Подумала, что то ли потеряли, то ли воры подбросили. Сначала не знала, что с ней делать и как найти хозяина. Открыв, увидела внутри документы девушки – уже полдела.
Решила передать все правоохранителям.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одессы.
Когда оперативники приехали, женщина объяснила, где и как нашла сумку и попросила отыскать владелицу.
Вскоре девушку нашли по документам. Она была вне себя от радости.
– Счастливая девушка поблагодарила неравнодушную одесситку и правоохранителей, – отметили в ведомстве. – Приятно, когда люди проявляют гражданскую позицию и не остаются в стороне.
Фото: Патрульная полиция Одессы
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