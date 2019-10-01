Благодаря женщине в Одессе вернули хозяйке утерянную сумку

Сумку с личными вещами нашла женщина на Фонтанской дороге.

Подумала, что то ли потеряли, то ли воры подбросили. Сначала не знала, что с ней делать и как найти хозяина. Открыв, увидела внутри документы девушки – уже полдела.

Решила передать все правоохранителям.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одессы.

Когда оперативники приехали, женщина объяснила, где и как нашла сумку и попросила отыскать владелицу.

Вскоре девушку нашли по документам. Она была вне себя от радости.

– Счастливая девушка поблагодарила неравнодушную одесситку и правоохранителей, – отметили в ведомстве. – Приятно, когда люди проявляют гражданскую позицию и не остаются в стороне.

Фото: Патрульная полиция Одессы