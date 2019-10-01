fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Благодаря женщине в Одессе вернули хозяйке утерянную сумку

Благодаря женщине в Одессе вернули хозяйке утерянную сумку

Сумку с личными вещами нашла женщина на Фонтанской дороге.

Подумала, что то ли потеряли, то ли воры подбросили. Сначала не знала, что с ней делать и как найти хозяина. Открыв, увидела внутри документы девушки – уже полдела.

Решила передать все правоохранителям.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одессы.

Когда оперативники приехали, женщина объяснила, где и как нашла сумку и попросила отыскать владелицу.

Вскоре девушку нашли по документам. Она была вне себя от радости.

– Счастливая девушка поблагодарила неравнодушную одесситку и правоохранителей, – отметили в ведомстве. – Приятно, когда люди проявляют гражданскую позицию и не остаются в стороне.

Фото: Патрульная полиция Одессы

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить