Благодаря одесским краеведам удалось спасти закладную табличку на Молдаванке

Одесские краеведы неутомимо бьют тревогу по поводу пропажи закладных табличек и прочих эпиграфических ценностей города. К счастью, не все новости по этой тематике печальны.
Как сообщило недавно управление по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета, благодаря одесским краеведам Александру Фридману (кстати, постоянный герой публикаций «Одесской жизни») и Олегу Луговому, удалось не расстаться навсегда с закладной табличкой на ул. Садиковской, 33.
Эта табличка на старушке-Молдаванке пребывала в ужасном состоянии. И мы бы ее лишились. Краеведы забили тревогу и сообщили о ней в управление по вопросам охраны объектов культурного наследия.
Там, к счастью, отреагировали оперативно. «В присутствии краеведов, специалиста управления и представителя обслуживающей организации поврежденная мраморная доска, которая ненадежно держалась на фасаде, была демонтирована и передана на ответственное хранение в управление для последующего ремонта и восстановления», — сообщили в профильном управлении, добавляя, что требуется помощь в восстановлении полной надписи на табличке (она почти не сохранилась).
В управлении также обратились к одесситам: «Просим сообщать нам о возможных угрозах по сохранности закладных досок, металлических ворот, решеток и других аутентичных элементов городского дизайна».
Фото: управление охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета
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