Бюветы Одессы: комплекс на Черемушках временно закрыт

В Одессе временно не работает бюветный комплекс на улице Космонавтов.

Как информирует коммунальное предприятие “Сервисный центр”, бювет закрыли из-за проведения ремонтных работ. Их планируется завершить 5 декабря 2021 года.

Ближайшие бюветные комплексы находятся на улицах Ицхака Рабина и Инглези.

Ранее мы рассказывали, соответствует ли нормам питьевая вода в одесских бюветах.

Сколько бюветов в Одессе?

На территории Одессы расположены 16 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании коммунального предприятия “Сервисный центр”. Согласно расчетам коммунальщиков, ежедневно услугами бюветных комплексов пользуются в среднем 45 тысяч горожан. Расход воды в одном бювете составляет 18-20 куб. м в день. Вода из скважин подается свободно и доступна каждому одесситу.