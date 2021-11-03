Бюветы Одессы: соответствует ли нормам питьевая вода?

К такому выводу пришли специалисты Украинского научно-исследовательского института медицины транспорта Минздрава Украины, которые провели исследования подземной и очищенной воды.

Как сообщает пресс-службы Одесского горсовета, по результатам проведенных микробиологических исследований по состоянию на 27 октября 2021 года, очищенная питьевая вода из бюветных комплексов соответствует гигиеническим требованиям питьевой воды.

Соответствующие протоколы размещены на всех бюветных комплексах города, и каждый желающий может с ними ознакомиться.

Сколько бюветов в Одессе

В Одессе расположены 16 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании коммунального предприятия “Сервисный центр”.

Согласно расчетам “Сервисного центра”, ежедневно услугами бюветов пользуются в среднем 45 тысяч одесситов. Расход воды в одном бювете составляет 18-20 кубометров воды в сутки. Вода из скважин подается свободно и доступна всем.