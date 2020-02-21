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Новости Одессы и Одесской области

Біля Нігерії судно захопили пірати: у складі полоненого екіпажу є українець

Біля берегів Нігерії внаслідок піратського нападу на судно 20 лютого захоплено десятьох членів екіпажу, один з яких є громадянином України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на коментар директора Департаменту консульської служби МЗС Сергія Погорельцева.

– Посольство України в Греції повідомляє про піратський напад на судно Alpine Penelop (прапор Ліберії), що стався на світанку 20 лютого поблизу берегів Нігерії. В результаті нападу захоплено та вивезено у невідомому напрямі 10 членів екіпажу судна, серед яких один громадянин України”, – зазначив він.

Погорельцев поінформував, що компанія-судновласник створила оперативну групу з визволення членів екіпажу.

– Переговорами будуть займатися професійні «перемовники». Посольство України в Греції підтримує зв’язок з компанією-судновласником. З родичами українського моряка встановлено контакт, – повідомив він.

Через філію компанії-судновласника в м.Одеса встановлено зв’язок з родичами українських моряків. У міністерстві запевнили, що справа знаходиться на контролі посольства України в Греції та департаменту консульської служби МЗС.

Фото: FleetMon

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