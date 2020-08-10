Біля Куточка старої Одеси оновили асфальтне покриття

В Одесі завершився капітальний ремонт покриття території, прилеглої до будинку по вул. Гоголя, 1, біля Тещиного моста.
Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
У процесі робіт на зазначеній ділянці оновили асфальтне покриття, перевстановили бортовий камінь і відремонтували тротуар.
Після капремонту дорожнього покриття територія стала більш комфортною не тільки для місцевих жителів, а й численних туристів, які прагнуть побувати в Куточку старої Одеси.
Нещодавно наша кореспондентка розповідала, що поряд з Куточком старої Одеси триває ремонт.
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Фото: пресслужба