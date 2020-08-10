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Біля Куточка старої Одеси оновили асфальтне покриття

Біля Куточка старої Одеси оновили асфальтне покриття

В Одесі завершився капітальний ремонт покриття території, прилеглої до будинку по вул. Гоголя, 1, біля Тещиного моста.

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Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

У процесі робіт на зазначеній ділянці оновили асфальтне покриття, перевстановили бортовий камінь і відремонтували тротуар.

Після капремонту дорожнього покриття територія стала більш комфортною не тільки для місцевих жителів, а й численних туристів, які прагнуть побувати в Куточку старої Одеси.

Нещодавно наша кореспондентка розповідала, що поряд з Куточком старої Одеси триває ремонт.

Фото дивіться в галереї:

Куточок старої Одеси
Куточок старої Одеси
Куточок старої Одеси
Куточок старої Одеси
Куточок старої Одеси
Куточок старої Одеси
Куточок старої Одеси
Куточок старої Одеси
Куточок старої Одеси
Куточок старої Одеси
Куточок старої Одеси

Фото: пресслужба

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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