Рядом с Уголком старой Одессы идет ремонт (фото)

Рядом с Уголком старой Одессы сейчас идет ремонт. Там ремонтируют дорожное покрытие, на территории между Уголком старой Одессы и тем, что прилегает к дому на ул. Гоголя, 1.

Место довольно знаковое: здесь обычно останавливаются экскурсионные автобусы, любят фотографироваться вступающие в брак. Здесь же, напомним, расположена инсталляция «Влюбленное сердце», специально установленная для любителей вывешивать замочки счастья. Ранее одесситы их навешивали на перилах Тещиного моста.

Старый асфальт здесь заменят на новое покрытие, переустановят бортовой камень с частичной заменой на новый, отремонтируют тротуар. Старое покрытие, как отмечает корреспондент «Одесской жизни», уже снято на большей территории, где производится ремонт.

Завершить ремонт этой романтической территории планируется до конца августа текущего года.

Уголок старой Одессы Уголок старой Одессы Уголок старой Одессы Уголок старой Одессы Уголок старой Одессы Уголок старой Одессы

Фото: Мария Котова