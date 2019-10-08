Цены на ж/д билеты до конца года повышать не будут

«Укрзалізниця” не планирует повышать цены на билеты в железнодорожном транспорте до конца 2019 года.

Об этом “УНН” сообщили в АО “Украинская железная дорога” в ответ на запрос.

“Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении остается неизменным с октября 2018 года. К концу 2019-го индексация тарифов не предусмотрена”, – сказано в ответе.

Не планируется до конца года и повышение стоимости проезда на пассажирские перевозки в международном сообщении.

Напомним, ко Дню защитника Украины “Укрзалізниця” назначила дополнительные поезда из Одессы.

Фото: Facebook Евгения Кравцова