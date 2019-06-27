Билеты на несколько поездов одесского направления можно будет приобретать за 60 дней до отправления

Новые условия предварительного приобретения билетов на «Укрзализныце» вступают в силу с 8 июля.

Как поясняют в пресс-службе транспортного предприятия, эта услуга будет доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочных вагонов.

Теперь пассажиры могут за два месяца планировать свое путешествие и покупать билеты на такие поезда отправлением с 5 сентября.

В частности, за 60 дней до отправления можно будет приобрести билеты на поезда:

№7/8 Харьков – Одесса,

№12/11 Львов — Одесса,

№26/36 – 25/35 Одесса – Львов, Рахов, Пшемысль,

№106/105 Одесса – Киев.

Предварительная продажа на все остальные поезда внутреннего сообщения по-прежнему открывается за 45 суток до даты отправления, на поезда Интерсити + и Интерсити – за 30 суток. Также за 30 суток до отправления ведется предварительная продажа билетов на поезда в направлении Донецкой и Луганской областей, в частности:

№92/91 Одесса – Константиновка (ежедневно);

№142/141 Одесса – Мариуполь (через день).

Напомним, с 18 июня вступило в силу летнее расписание поездов “Укрзализныци”.

Фото: Igor Belov