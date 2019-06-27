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Новости Одессы и Одесской области

Билеты на несколько поездов одесского направления можно будет приобретать за 60 дней до отправления

Билеты на несколько поездов одесского направления можно будет приобретать за 60 дней до отправления

Новые условия предварительного приобретения билетов на «Укрзализныце» вступают в силу с 8 июля.

Как поясняют в пресс-службе транспортного предприятия, эта услуга будет доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочных вагонов.

Теперь пассажиры могут за два месяца планировать свое путешествие и покупать билеты на такие поезда отправлением с 5 сентября.

В частности, за 60 дней до отправления можно будет приобрести билеты на поезда:

  • №7/8 Харьков – Одесса,
  • №12/11 Львов — Одесса,
  • №26/36 – 25/35 Одесса – Львов, Рахов, Пшемысль,
  • №106/105 Одесса – Киев.

Предварительная продажа на все остальные поезда внутреннего сообщения по-прежнему открывается за 45 суток до даты отправления, на поезда Интерсити + и Интерсити – за 30 суток. Также за 30 суток до отправления ведется предварительная продажа билетов на поезда в направлении Донецкой и Луганской областей, в частности:

  • №92/91 Одесса – Константиновка (ежедневно);
  • №142/141 Одесса – Мариуполь (через день).

Напомним, с 18 июня вступило в силу летнее расписание поездов “Укрзализныци”.

 

Фото: Igor Belov

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