Обновилось летнее расписание поездов

Ментальную арифметику, которую изучают в 70 странах, открыл математик из Одессы 17 июня исполнился 131 год со дня рождения Якова Трахтенберга – одесского математика, который находясь в концлагере придумал систему выполнения сложных вычислений в уме. Благодаря ей даже дети за 10 секунд могут безошибочно в уме перемножить 355 на 282, сообщает «Наш Полк». ПОДРОБНЕЕ

Одесский вандал испортил еще один памятник «Одесская жизнь» в мае этого года рассказывала об очередном акте «особого» вандализма: мы писали о том, что фонтан-колодец (цистерна) «Источник» — тот самый, что расположен у давно закрытого на ремонт Воронцовского дворца, был изрисован крестами. ПОДРОБНЕЕ