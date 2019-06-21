Обновилось летнее расписание поездов

Траур по Дарье Лукьяненко объявлен сегодня в Ивановке Одесской области. Похороны пройдут в этот же день.ПОДРОБНЕЕ
17 июня исполнился 131 год со дня рождения Якова Трахтенберга – одесского математика, который находясь в концлагере придумал систему выполнения сложных вычислений в уме. Благодаря ей даже дети за 10 секунд могут безошибочно в уме перемножить 355 на 282, сообщает «Наш Полк».ПОДРОБНЕЕ
«Одесская жизнь» в мае этого года рассказывала об очередном акте «особого» вандализма: мы писали о том, что фонтан-колодец (цистерна) «Источник» — тот самый, что расположен у давно закрытого на ремонт Воронцовского дворца, был изрисован крестами.ПОДРОБНЕЕ
Регулярное пассажирское сообщение между Измаилом и Тулчей (Румыния) планируют восстанавливать со следующего года.ПОДРОБНЕЕ
Отключение света коснется сегодня многих жителей города Одесса.ПОДРОБНЕЕ
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