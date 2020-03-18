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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі СБУ затримала чоловіка за поширення фейків про коронавірус у мережі

В Одесі СБУ затримала чоловіка за поширення фейків про коронавірус у мережі

СБУ притягає до відповідальності осіб, які поширюють фейки про коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Одеській області у Facebook.

Служба безпеки України продовжує припиняти діяльність осіб, які розповсюджують в інтернеті неправдиву інформацію щодо ситуації в Україні через поширення коронавірусу COVID‑19.

Фахівці СБУ із кібербезпеки відзначають, що у зв’язку із запровадженням низки обмежувальних заходів для запобігання розповсюдженню хвороби та мінімізації її наслідків активізували діяльність і пропагандисти сепаратизму. Користуючись ситуацією, зловмисники збурюють паніку та протестні настрої серед громадян, намагаються дискредитувати владу, закликають до порушення конституційного ладу та насильницької федералізації.

Підривну діяльність одного із таких інтернет-провокаторів було припинено в Одесі. Він не лише розповсюджувати неправдиву інформацію про коронавірус, але й публікував матеріали із закликами до зміни територіальних меж та державного кордону України. А це є кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

У межах відкритого кримінального провадження провокатору оголошено про підозру. Вирішується питання щодо застосування обмежувального заходу.

Протягом кількох останніх днів Службою разом із Нацполіцією до адміністративної відповідальності за маніпуляції та спроби дестабілізації суспільної обстановки притягнуто ще 5 осіб у Чернівецькій та Луганській областях.

Крім того СБУ фіксує появу великої кількості деструктивних спільнот на різних інформаційних майданчиках та появу неправдивих публікацій у проросійських ЗМІ. Наразі вживаються заходи щодо блокування їх діяльності та притягнення провокаторів до відповідальності.

У черговий раз закликаємо громадян не вестися на провокації та не довіряти інформації з неперевірених джерел і не поширювати її. Актуальні дані щодо поточної ситуації із розповсюдження коронавірусу є на офіційних сторінках Міністерства охорони здоров’я України та інших державних установ.

Фото: konotop.city

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