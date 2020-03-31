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Новости Одессы и Одесской области

Безработные одесситы могут бесконтактно стать на учет в Центре занятости

Безработные одесситы могут бесконтактно стать на учет в Центре занятости

Некоторые горожане лишились работы из-за сложной ситуации с эпидемией.

В этом случае они могут рассчитывать на кое-какую поддержку со стороны государства.

Безработным предлагают не терять времени и  не ждать, пока закончится карантин.

Можно стать на учет в Центре занятости, не общаясь с сотрудниками лично.

Для этого нужно составить заявление о желании получить статус безработного и об определении порядка выплаты пособия. Также надо приложить копии документов. Какие именно нужны документы и как должно выглядеть заявление, можно найти на сайте или в помещении  ГСЗ. Можно также узнать эту информацию по телефонам: 048 705 12 40, 048 705 12 71 (областной ЦЗ) и 7055055 (городской ЦЗ).

Можно принести заявление и документы и бросить их в ящик для корреспонденции в Центре занятости. Или отправить на электронную почту trudgcz@od.dcz.gov.ua.

После этого с желающим свяжутся.

Фото:  civilly.com.ua

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