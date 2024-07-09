Без света до вечера: кому в Одессе отключили электроснабжение 9 июля (адреса)

Во вторник, 9 июля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Косвенная, 78, 78а, 78б, 78б,
- пл. Михайловская, 12/14, 12/корп.14.
Работы до 19:00:
- Цветочная, 1-21,
- Кордонная, 25-74,
- Алексея Косяченко, 2-54,
- Святослава Рихтера, 33-130,
- Татьяны Тесс, 3-43б,
- пер. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Платанова, 1-126,
- Радостная, 34-116,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 2/корп.2,
- пер. Ковровый, 5-9,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- Апрельская, 20-33/1,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
- Сельская, 29-44,
- Туристическая, 7а -46,
- Ближние мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99,
- Малишевского (Гастелло), 9-167,
- Клименко, 25, 33в,
- Гранатная, 28-54,
- Дубовая, 1-31,
- Профсоюзная, 2-34/1,
- Пшеничная, 7-24,
- Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10,
- пер. 1-й Кипарисный, 2, 4,
- пер. 3-й Кипарисный, 1-4
- пер. Джутовая, 1-10а,
- пер. Конструкторский, 1-11,
- Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12,
- пер. Радиальный, 1-12,
- Центральный Аэропорт, 1-23,
- дорога Фонтанская, 55К.