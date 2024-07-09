Без світла до вечора: кому в Одесі відключили електропостачання 9 липня (адреси)

День без відключень скасували: як вимикатимуть світло в Одесі 9 липня Завтра, 9 липня, графіки відключення світла діятимуть протягом доби для всіх регіонів України. Попередньо, з 05:00 до 14:00 – будуть застосовуватися 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги, а в інші години – 3 черги. Про це повідомили в НЕК «Укренерго». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як відключатимуть світло в Одесі у понеділок 8 липня За даними НЕК «Укренерго» завтра, у понеділок, 8 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області, як і по всій Україні, триватимуть стабілізаційні відключення світла, причому через зростання споживання на початку робочого тижня вони діятимуть протягом доби. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Відключення світла 7 липня: до чого готуватися одеситам Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», завтра, 7 липня, стабілізаційні відключення триватимуть з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до 24:00. Тобто в період із 07:00 до 15:00 відключень не буде. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ