Без света до вечера: где в Одессе 5 августа отключили электроснабжение

В понедельник, 5 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса выключений.
Северный РЭС
Работы до 10 часов:
- 2-я линия на жилом массиве, 12,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 6-38,
- 5-я Садовая , 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана (Державина), 1-17, 164,
- Донецкая, 1-25,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 29-62 ,
- Кишиневская, 2 – 24,
- Котлеевская (Ломоносова), 10-12, 20,
- Малая Садовая, 1 – 22,
- Николаевская дорога, 65, 168, 257-263,
- Чайкова (Молодогвардейская), 1 – 71,
- Южная 73,
- Мариупольская (Ростовская), 20-68,
- пер. 1-й Керченский, 3 – 11,
- пер. 3-й Керченский, 3-6,
- пер. Векслера, 1,
- Квантовый переулок (пер. Державина), 1-27.
Работы до 19:00:
- 10-я линия на жилом массиве, 4-18,
- 11-я линия на жилом массиве, 7-16,
- 12-я линия на жилом массиве, 14-18,
- 9-я линия на жилом массиве, 11-18,
- 2- а Пересыпская, 32,34,
- 3-я Пересыпская, 19-27,
- 7-я Пересыпская, 8-50,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
- Жевахова, 1-81,
- Капитана Кузнецова, 92-102,
- Карышковского, 2 – 47,
- Керченская, 101-131,
- Локомотивная, 1 – 27,
- Рыночная, 7,
- пер. 10-й Черноморский, 1-20,
- пер. 13-й Черноморский, 1 – 44,
- пер. 1-й Балтский, 1 – 11,
- пер. 1-й Черноморский, 3 – 44,
- пер. 2-й Балтский, 1 – 32,
- пер. 2-й Керченский, 1 – 15,
- пер. 2-й Черноморский, 1 – 34,
- пер. 3-й Балтский, 1 – 39,
- пер. 3-й Черноморский, 1-34,
- пер. 4-й Балтский, 2 – 14,
- пер. 4-й Черноморский, 1 – 43,
- пер. 5-й Балтский, 7 – 25,
- пер. 5-й Черноморский, 1-19,
- пер. 6-й Балтский, 1-47,
- пер. 6-й Черноморский, 1 – 10,
- пер. 7-й Балтский, 1-14,
- пер. 7-й Черноморский, 6а,
- пер. 7-й Черноморский, 1-8,
- пер. 8-й Балтский, 1 – 11,
- пер. 8-й Черноморский, 23, 38а,
- пер. 9-й Черноморский, 6-18,
- пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 -10.
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Нежинская, 11-33,
- Торговая, 28,
- Садовая, 2 – 7,
- пер. Садовый, 7, 7е,
- Нежинская, 22 – 38,
- пер. Маланова, 8-18.