Новости Одессы и Одесской области

Без света до вечера: где в Одессе 5 августа отключили электроснабжение

Без света до вечера: где в Одессе 5 августа отключили электроснабжение

В понедельник, 5 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса выключений.

Северный РЭС

Работы до 10 часов:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 6-38,
  • 5-я Садовая , 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана (Державина), 1-17, 164,
  • Донецкая, 1-25,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 29-62 ,
  • Кишиневская, 2 – 24,
  • Котлеевская (Ломоносова), 10-12, 20,
  • Малая Садовая, 1 – 22,
  • Николаевская дорога, 65, 168, 257-263,
  • Чайкова (Молодогвардейская), 1 – 71,
  • Южная 73,
  • Мариупольская (Ростовская), 20-68,
  • пер. 1-й Керченский, 3 – 11,
  • пер. 3-й Керченский, 3-6,
  • пер. Векслера, 1,
  • Квантовый переулок (пер. Державина), 1-27.

Работы до 19:00:

  • 10-я линия на жилом массиве, 4-18,
  • 11-я линия на жилом массиве, 7-16,
  • 12-я линия на жилом массиве, 14-18,
  • 9-я линия на жилом массиве, 11-18,
  • 2- а Пересыпская, 32,34,
  • 3-я Пересыпская, 19-27,
  • 7-я Пересыпская, 8-50,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
  • Жевахова, 1-81,
  • Капитана Кузнецова, 92-102,
  • Карышковского, 2 – 47,
  • Керченская, 101-131,
  • Локомотивная, 1 – 27,
  • Рыночная, 7,
  • пер. 10-й Черноморский, 1-20,
  • пер. 13-й Черноморский, 1 – 44,
  • пер. 1-й Балтский, 1 – 11,
  • пер. 1-й Черноморский, 3 – 44,
  • пер. 2-й Балтский, 1 – 32,
  • пер. 2-й Керченский, 1 – 15,
  • пер. 2-й Черноморский, 1 – 34,
  • пер. 3-й Балтский, 1 – 39,
  • пер. 3-й Черноморский, 1-34,
  • пер. 4-й Балтский, 2 – 14,
  • пер. 4-й Черноморский, 1 – 43,
  • пер. 5-й Балтский, 7 – 25,
  • пер. 5-й Черноморский, 1-19,
  • пер. 6-й Балтский, 1-47,
  • пер. 6-й Черноморский, 1 – 10,
  • пер. 7-й Балтский, 1-14,
  • пер. 7-й Черноморский, 6а,
  • пер. 7-й Черноморский, 1-8,
  • пер. 8-й Балтский, 1 – 11,
  • пер. 8-й Черноморский, 23, 38а,
  • пер. 9-й Черноморский, 6-18,
  • пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 -10.

Центральный РЭС

Работы до 17:00:

  • Нежинская, 11-33,
  • Торговая, 28,
  • Садовая, 2 – 7,
  • пер. Садовый, 7, 7е,
  • Нежинская, 22 – 38,
  • пер. Маланова, 8-18.
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