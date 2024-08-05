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Без світла до вечора: де в Одесі 5 серпня відключили електропостачання

Без світла до вечора: де в Одесі 5 серпня відключили електропостачання

У понеділок, 5 серпня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси вимкнень.

Північний РЕМ

Роботи до 10:00:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12,
  • 1-а Садова, 1-39, 2-а Садова, 1-42,
  • 3-я Садова, 1-49, 4-а Садова, 6-38,
  • 5-а Садова, 1 -14, 6-а Садова, 1- 71,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Глаубермана (Державіна), 1-17, 164,
  • Донецька, 1 -25,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 29- 62,
  • Кишинівська, 2 – 24,
  • Котлєєвська (Ломоносова), 10-12, 20,
  • Мала Садова, 1 – 22,
  • Миколаївська дорога, 65, 168, 257-263,
  • Чайкова (Молодогвардійська), 1 – 71,
  • Південна дорога, 1 – 73,
  • Маріупольська (Ростовська), 20 -68,
  • пров. 1-й Керченський, 3 – 11,
  • пров. 3-й Керченський, 3-6,
  • пров. Векслера, 1,
  • Квантовий провулок (пров. Державіна) , 1-27.

Роботи до 19:00:

  • 10-а лінія на житловому масиві, 4 -18,
  • 11-а лінія на житловому масиві, 7-16,
  • 12-а лінія на житловому масиві, 14-18,
  • 9-а лінія на житловому масиві, 11-18,
  • 2-а Пересипська, 32,34,
  • 3-я Пересипська, 19-27,
  • 7-а Пересипська, 8 – 50,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
  • Жевахова, 1- 81,
  • Капітана Кузнєцова, 92 – 102,
  • Каришковського, 2 – 47,
  • Керченська, 101-131,
  • Локомотивна, 1 – 27,
  • Ринкова, 7,
  • пров. 10-й Чорноморський, 1 – 20,
  • пров. 13-й Чорноморський, 1 – 44,
  • пров. 1-й Балтський, 1 – 11,
  • пров. 1-й Чорноморський, 3 – 44,
  • пров. 2-й Балтський, 1 – 32,
  • пров. 2-й Керченський, 1 – 15,
  • пров. 2-й Чорноморський,  1 – 34,
  • пров. 3-й Балтський,  1 – 39,
  • пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 4-й Балтський,  2 – 14,
  • пров. 4-й Чорноморський, 1 – 43,
  • пров. 5-й Балтський, 7 – 25,
  • пров. 5-й Чорноморський, 1 – 19,
  • пров. 6-й Балтський, 1- 47,
  • пров. 6-й Чорноморський, 1 – 10,
  • пров. 7-й Балтський, 1-14,
  • пров. 7-й Чорноморський, 6а,
  • пров. 7-й Чорноморський, 1-8,
  • пров. 8-й Балтський, 1 – 11,
  • пров. 8-й Чорноморський, 23, 38а,
  • пров. 9-й Чорноморський, 6 -18,
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 -10.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Ніжинська, 11- 33,
  • Торгова, 28,
  • Садова, 2 – 7,
  • пров. Садовий, 7, 7е,
  • Ніжинська, 22 – 38,
  • пров. Маланова, 8- 18.
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