Без світла до вечора: де в Одесі 5 серпня відключили електропостачання

У понеділок, 5 серпня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси вимкнень.
Північний РЕМ
Роботи до 10:00:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12,
- 1-а Садова, 1-39, 2-а Садова, 1-42,
- 3-я Садова, 1-49, 4-а Садова, 6-38,
- 5-а Садова, 1 -14, 6-а Садова, 1- 71,
- Велика Садова, 1-52,
- Глаубермана (Державіна), 1-17, 164,
- Донецька, 1 -25,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 29- 62,
- Кишинівська, 2 – 24,
- Котлєєвська (Ломоносова), 10-12, 20,
- Мала Садова, 1 – 22,
- Миколаївська дорога, 65, 168, 257-263,
- Чайкова (Молодогвардійська), 1 – 71,
- Південна дорога, 1 – 73,
- Маріупольська (Ростовська), 20 -68,
- пров. 1-й Керченський, 3 – 11,
- пров. 3-й Керченський, 3-6,
- пров. Векслера, 1,
- Квантовий провулок (пров. Державіна) , 1-27.
Роботи до 19:00:
- 10-а лінія на житловому масиві, 4 -18,
- 11-а лінія на житловому масиві, 7-16,
- 12-а лінія на житловому масиві, 14-18,
- 9-а лінія на житловому масиві, 11-18,
- 2-а Пересипська, 32,34,
- 3-я Пересипська, 19-27,
- 7-а Пересипська, 8 – 50,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
- Жевахова, 1- 81,
- Капітана Кузнєцова, 92 – 102,
- Каришковського, 2 – 47,
- Керченська, 101-131,
- Локомотивна, 1 – 27,
- Ринкова, 7,
- пров. 10-й Чорноморський, 1 – 20,
- пров. 13-й Чорноморський, 1 – 44,
- пров. 1-й Балтський, 1 – 11,
- пров. 1-й Чорноморський, 3 – 44,
- пров. 2-й Балтський, 1 – 32,
- пров. 2-й Керченський, 1 – 15,
- пров. 2-й Чорноморський, 1 – 34,
- пров. 3-й Балтський, 1 – 39,
- пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 4-й Балтський, 2 – 14,
- пров. 4-й Чорноморський, 1 – 43,
- пров. 5-й Балтський, 7 – 25,
- пров. 5-й Чорноморський, 1 – 19,
- пров. 6-й Балтський, 1- 47,
- пров. 6-й Чорноморський, 1 – 10,
- пров. 7-й Балтський, 1-14,
- пров. 7-й Чорноморський, 6а,
- пров. 7-й Чорноморський, 1-8,
- пров. 8-й Балтський, 1 – 11,
- пров. 8-й Чорноморський, 23, 38а,
- пров. 9-й Чорноморський, 6 -18,
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 -10.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Ніжинська, 11- 33,
- Торгова, 28,
- Садова, 2 – 7,
- пров. Садовий, 7, 7е,
- Ніжинська, 22 – 38,
- пров. Маланова, 8- 18.